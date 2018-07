Cruzeiro aposta no elenco para superar desfalques O Cruzeiro ainda não venceu no Campeonato Brasileiro e enfrentará o Fluminense no próximo sábado, no Rio, em duelo válido pela terceira rodada da competição, desfalcado de quatro titulares. Mesmo assim, o atacante Thiago Ribeiro está otimista e aposta na força do elenco para superar as ausências do goleiro Fábio e do volante Henrique, convocados para defender a seleção brasileira, do zagueiro Victorino, que está na seleção uruguaia, e do meia Roger, que se recupera de estiramento na panturrilha esquerda.