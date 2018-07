Cruzeiro apresenta meia Bruninho e atacante Anselmo

"Fui campeão na Bahia e agora espero fazer um bom trabalho no Cruzeiro para conseguir os objetivos. Me falaram que baianos chegam aqui e se destacam. Espero ajudar o Cruzeiro a ser campeão brasileiro", disse Bruninho, que já participou do seu primeiro treino no novo clube e até recebeu elogios do técnico Cuca.

"Ele treinou bem, é um menino que foi destaque do Campeonato Baiano. É jovem, jogava em um time pequeno, foi campeão, então chega dentro da filosofia que a gente tem feito aqui, como foi com o Wallyson, com o Pablo, contratando jogadores que não são muito conhecidos, mas que são bons", comentou o treinador.

De volta ao Cruzeiro, Anselmo Ramon valorizou a experiência obtida no Oeste. "A experiência que adquiri lá foi muito boa. O Campeonato Paulista é muito disputado. Fui muito bem recebido pela rapaziada aqui no Cruzeiro e espero mostrar o meu trabalho. Estava faltando um pouco mais de experiência. E tive a oportunidade de disputar dois Campeonatos Paulistas e adquiri essa experiência", declarou.