Cruzeiro apresenta novo uniforme para a disputa da Copa Libertadores

BELO HORIZONTE - O Cruzeiro apresentou nesta sexta-feira o novo uniforme do clube para a disputa da Copa Libertadores da América, que o time jogará neste ano depois de ter conquistado o Campeonato Brasileiro de 2013. As duas versões da camisa, exibidas nas cores azul (número 1) e branca, foram inspiradas no uniforme que foi usado pela equipe cruzeirense que conquistou a primeira Libertadores da história do clube, em 1976.

A camisa resgatou o estilo clássico dos uniformes que o clube usou na maior parte de sua história, com as estrelas soltas do lado esquerdo do peito, em substituição ao símbolo, e trouxe como novidades principais os detalhes de acabamento. Com gola redonda, ela trouxe mangas e barra em dourado em alusão às conquistas do clube, enquanto na parte central do peito foi exibida uma tríplice coroa em forma de marca d''água, simbolizando os títulos do Campeonato Mineiro, do Brasileirão e da Copa do Brasil de 2003. Já no canto inferior direito da camisa foi aplicada a imagem da taça da Libertadores, em alusão aos títulos continentais que o time conquistou em 1976 e 1997.

Como já havia feito em outras iniciativas do departamento, o marketing do clube inovou ao levar os jogadores para o local da apresentação oficial, a Toca da Raposa II, dentro de um caminhão das Forças Armadas do Exército. Eles deixaram o veículo ao som da música Back in Black, da banda de rock AC/DC, em referência ao fato de que os jogadores estão prontos para uma "batalha" na competição continental.

A estreia do novo uniforme na Libertadores ocorrerá na próxima quarta-feira, quando o time celeste vai enfrentar o Real Garcilaso, em Huancayo, no Peru, no primeiro jogo do Grupo 5 da competição. A camisa estará à venda por R$ 199,90 a partir da próxima segunda-feira nas lojas oficiais do Cruzeiro.