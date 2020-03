Cruzeiro apresenta o volante Jean, ex-Palmeiras, e anuncia Marllon, do Corinthians

No momento mais difícil de sua história de 99 anos, o Cruzeiro continua sua busca por uma equipe mais forte. O experiente volante Jean, de 33 anos, foi apresentado, nesta sexta-feira, como um dos pilares do trabalho do técnico Adilson Batista para a campanha no Campeonato Mineiro, na Copa do Brasil e, principalmente, na Série B do Brasileiro.

Apesar de estar com a documentação em dia, Jean não deverá estrear no clássico com o Atlético-MG, neste sábado, às 19 horas, no Mineirão, pois ainda não fez treinamento com os companheiros e não disputa um jogo oficial desde o início de dezembro. Ele disputou apenas 11 partidas pelo Palmeiras em 2019.

"Sou um cara que gosto de me cuidar fora de campo, gosto de criar, construir uma estrutura muito bacana, muito legal. Principalmente depois que você passa por uma cirurgia, você fica mais dependente disso. Me sinto bem fisicamente, talvez não para 90, 95 minutos, mas quem me conhece sabe que gosto de jogar todos os jogos", disse Jean, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva.

Mesmo fora do importante duelo com o tradicional rival, o meio-campista pretende estar no estádio para apoiar seus novos colegas de time. "Se possível, quero estar presente, nem que seja no vestiário, sentindo a atmosfera, que em um clássico é totalmente diferente. Não adianta falar que é normal, porque não é. Quero estar lá com os companheiros, jogadores, comissão, para desfrutar e passar essa energia positiva."

Nesta sexta-feira, a diretoria do Cruzeiro também anunciou a contratação do oitavo reforço da temporada. Trata-se do zagueiro Marllon, que foi adquirido junto ao Corinthians por empréstimo até o fim do ano.

O jogador, de 27 anos, foi submetido a exames médicos, nesta sexta-feira, e assinou contrato. Ele se junta a João Lucas, Filipe Machado, Jean, Éverton Felipe, Jhonata Robert e Marcelo Moreno, as demais aquisições do clube para este ano.