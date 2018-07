Cruzeiro apresenta 'pacote' de 10 reforços no Mineirão

BELO HORIZONTE - A diretoria do Cruzeiro surpreendeu nesta sexta-feira ao apresentar todos os seus reforços ao mesmo tempo, em evento realizado no reformulado Mineirão. Foram 10 jogadores apresentados diante da imprensa, acompanhados do presidente Gilvan Tavares, além de outros dirigentes e conselheiros.

A lista é encabeçada pelo meia Diego Souza, com passagem pelo rival Atlético Mineiro e pela seleção brasileira, e pelo volante Henrique, que está retornando ao clube no qual atuou entre os anos de 2008 e 2011.

"Estou feliz demais. É muito bom você voltar a jogar em um clube que você já deixou marcas. Voltei para minha casa que é o Cruzeiro, um time que eu tenho no coração e que eu vou procurar honrar novamente", comentou o volante, ansioso para jogar no novo Mineirão. "Já joguei aqui antes da reforma. Ele está lindo, maravilhoso. Vai nos ajudar muito neste ano".

Enquanto Henrique tenta recuperar sua melhor forma técnica no Cruzeiro, o zagueiro Nirley e o atacante Lucca, ambos vindos do Criciúma, tentam se destacar em suas primeiras passagens por um time com maior projeção nacional.

"Queria agradecer a Deus por realizar um sonho, que era vestir a camisa de um dos maiores clubes do Brasil. A expectativa é enorme. É a minha chance, a primeira vez vestindo uma camisa dessa grandeza. Tenho que aproveitar, aparecer para o futebol", afirmou o defensor.

Lucca, por sua vez, espera se recuperar rapidamente de lesão antes de fazer sua estreia no clube mineiro. "A previsão é de voltar em abril, mas estou trabalhando forte para que seja mais rápido. A previsão é essa, vamos tentar antecipar. Mas com tranquilidade e os pés no chão. Espero estar jogando o mais rápido possível, estou ansioso, mas tenho que ter calma", declarou.

Já o lateral-esquerdo Egídio e o zagueiro Paulão querem ganhar novo destaque após defenderam clubes de menor projeção nas últimas temporadas. "A expectativa é grande. Desde pequeno eu tinha vontade de jogar no Cruzeiro, que é um grande time, um dos maiores do Brasil. Vou me dedicar ao máximo nesta pré-temporada. Espero que 2013 seja melhor do que 2012, que para mim já foi um ano muito bom", declarou Egídio.

Paulão, por sua vez, quer se readaptar ao futebol brasileiro após atuar por dois anos na China. Também foram apresentados o zagueiro Bruno Rodrigo, o volante Uelliton e o atacante Ricardo Goulart.