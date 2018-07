Cruzeiro apresentará lateral Vitor na segunda-feira

Vitor foi aprovado nos exames médicos na quarta-feira e já foi integrado nas atividades no centro de treinamento do Cruzeiro. O jogador, de 28 anos, poderá fazer sua estreia nas oitavas de final da Libertadores, cujos confrontos serão disputados no final de abril e no início de maio. O adversário do time mineiro ainda não foi definido.

O lateral chegou ao Cruzeiro na negociação do atacante Wellington Paulista com o Palmeiras. Vitor pertence ao clube paulista, mas estava defendendo o Sport antes de acertar o empréstimo com o time de Minas. O jogador ainda tem passagens pelo CRAC-GO e pelo Goiás.