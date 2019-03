Cruzeiro aproveita falhas, vence fora de casa e rebaixa o Tupi no Mineiro

O Cruzeiro não precisou ser brilhante para vencer o Tupi neste sábado, em Juiz de Fora, por 3 a 0, pela penúltima rodada da fase inicial do Campeonato Mineiro. Apenas aproveitou as falhas bizarras do adversário, que, com o revés, foi rebaixado para o Módulo II do torneio estadual mesmo ainda tendo um jogo a fazer.

Lanterna da competição e único tive que não venceu no torneio, o Tupi teve seu rebaixamento decretado pois soma apenas quatro pontos e, com apenas mais uma partida para disputar, não pode alcançar o Guarani de Divinópolis, primeiro time fora da zona de rebaixamento, com nove.

O Cruzeiro permanece invicto na competição e igualou o número de pontos do líder e arquirrival Atlético. Os dois somam 22 pontos e o Atlético segue à frente por ter uma vitória a mais (7 contra 6).

Dois dos três gols marcados pelo time do técnico Mano Menezes saíram de falhas do Tupi nos minutos iniciais de jogo. O mais bizarro deles foi marcado logo no primeiro minuto da partida pelo zagueiro Aislan, que tentou recuar para o goleiro Ricardo Vilar, mas exagerou na força e mandou contra o próprio gol.

Sem fazer força, o Cruzeiro chegou ao segundo gol depois que Guilherme colocou a mão na bola dentro da área do Tupi. Fred converteu o pênalti, ampliou a vantagem cruzeirense e se igualou a Ricardo Oliveira e Alerrandro, ambos do Atlético-MG, e a Gustavo Henrique, do Boa, na artilharia do torneio. Todos têm cinco gols.

Na etapa final, o Cruzeiro administrou a vantagem sem ser ameaçado pelo frágil Tupi. Marquinhos Gabriel passou perto de balançar as redes, Fred quase marcou um golaço de letra, mas foi Egídio quem fez o terceiro gol e sacramentou o resultado com uma linda cobrança de falta no ângulo esquerdo.

O Cruzeiro, já classificado às quartas de final com antecedência, faz seu último jogo pela primeira fase do Mineiro contra a Caldense, no Mineirão. O Tupi se despede da competição diante da URT, em Patos de Minas. Todos os duelos da última rodada serão na quarta-feira, às 21h30.