Cruzeiro aproveita folga para recarregar as baterias Depois do empate com o Corinthians no domingo, em São Paulo, o elenco do Cruzeiro ganhou dois dias de folga. Assim, os jogadores terão um bom tempo de descanso para recarregar as baterias. Além disso, o time mineiro não irá jogar no meio desta semana, ao contrário de seus principais adversários na luta pelo título do Brasileirão, o que pode ser um importante fator para ampliar a já enorme vantagem na liderança.