Cruzeiro aproveita semana livre e promete rendimento melhor contra o Bahia

A semana livre para treinar se tornou a grande aposta do Cruzeiro para a partida deste domingo contra o Bahia, às 19 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Com a segunda final da Copa do Brasil marcada apenas para 27 de setembro, Mano Menezes teve a semana para descansar o elenco e preparar melhor a equipe. E a confiança no trabalho realizado é tamanha que o treinador garante: o time terá um rendimento melhor neste domingo.

"É importante, sim, fazer todas as atividades necessárias para uma preparação. Ajuda muito para fazer ajustes importantes. Com uma semana de trabalho, certamente, o rendimento da equipe melhora. É o que vai acontecer com a gente", promete o comandante.

Mano, assim, deve praticamente escalar força máxima para enfrentar o Bahia. A principal dúvida fica no ataque, entre Raniel e o meia uruguaio Arrascaeta, que poderia atuar improvisado na posição. O treinador tenta promover alguns testes na posição antes da decisão contra o Flamengo, no Mineirão, uma vez que Rafael Sóbis está suspenso para a final da Copa do Brasil.

Mas, até lá, o foco promete ser mesmo o Brasileirão. "Tem de ter foco. Quando uma equipe chega a uma final, só se fala disso, mas paralelamente você disputa outro campeonato importante, que é o Brasileiro. E não podemos esquecer que não se ganha jogos se não houver dedicação total", acrescenta o treinador.

O Cruzeiro soma 34 pontos e precisa vencer para se consolidar no G6, grupo dos seis primeiros que garantem uma vaga na próxima edição da Copa Libertadores.