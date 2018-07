Cruzeiro arrasa com o Sport e entra na briga pelo G-4. Veja os gols

O Campeonato Brasileiro teve apenas um jogo no fim de semana por causa dos confrontos da seleção brasileira nas eliminatórias. Mas foi uma bela partida entre Cruzeiro e Sport, dois postulantes ao G-4, com vitória dos mineiros por 3 a 0 em oito minutos avassaladores no Mineirão.

O triunfo conduziu a equipe de Mano Menezes aos 51 pontos, três abaixo do Santos, hoje o quarto colocado e com a vaga para a Libertadores de 2016. A bola rolou, ainda, na Série B, na qual o Botafogo deixou escapar a chance de título no Engenhão, ao levar surra do Santa Cruz por 3 a 0. No Maracaãn, o Flamengo comemorou seus 120 anos em amistoso internacional com o Orlando City, de Kaká, que não jogou por estar com a seleção. Os cariocas venceram com gol do volante Luiz Antonio. Veja os gols do fim de semana.

CRUZEIRO 3 x 0 SPORT

FLAMENGO 1 X 0 ORLANDO CITY

BOTAFOGO 0 X 3 SANTA CRUZ