Cruzeiro atravessa o Inter e faz proposta por jovem uruguaio

O Internacional dava praticamente como certa a contratação do meia De Arrascaeta, uruguaio de 20 anos, mas o negócio pode não acontecer. Isso porque o Cruzeiro entrou na briga pelo jogador e fez uma proposta ao Defensor, segundo revelou o empresário Fernando Otto, que representa o atleta.

"A proposta do Cruzeiro é de 4 milhões de euros (por 50% dos direitos econômicos do meia). Tínhamos acertado a base salarial com o Inter. Temos que aguardar as próximas horas", disse o agente, em entrevista à Rádio Gaúcha, nesta sexta-feira.

O Inter também se preparava para comprar 50% dos direitos econômicos e agora corre para fechar negócio antes de uma investida mais forte do Cruzeiro. O atual bicampeão brasileiro vendeu Ricardo Goulart para a China e não apenas precisa repor a perda como tem verba para contratar.