No Mineirão lotado, Cruzeiro faz confronto direto contra o Bahia pela Série B do Brasileiro

O Mineirão tem tudo para receber o melhor jogo da 20ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Neste sábado, Cruzeiro e Bahia fazem um confronto direto por uma vaga no G4. A bola vai rolar a partir das 16 horas e a expectativa é mais uma vez de casa cheia. Dono da melhor média de público da Série B (33.410 por jogo), o Cruzeiro anunciou na noite da última quinta-feira que mais de 40 mil ingressos haviam sido vendidos antecipadamente. O time tem 100% de aproveitamento nas nove partidas que fez no Mineirão.

O desempenho perfeito em casa faz o Cruzeiro ser o líder isolado da Série B, com 42 pontos, oito a mais que o terceiro colocado Bahia, que defende uma invencibilidade de cinco jogos no Brasileiro. A importância do jogo deste sábado ficou claro nas palavras do técnico Paulo Pezzolano, que pediu para seus comandados encararem o confronto contra o Bahia como uma "decisão".

"Temos que jogar uma final contra o Bahia. Eles querem ganhar na nossa casa, já falaram, então teremos que redobrar os esforços. O Cruzeiro tem que jogar essa final e seguir mandando no Mineirão, que é o mais importante", afirmou o treinador. Pezzolano tem reforços em relação ao time que empatou com o CSA, por 1 a 1, em Maceió (AL), na última quarta-feira. O zagueiro Zé Ivaldo e o lateral-direito Geovane Jesus cumpriram suspensão automática. Já o atacante Bruno Rodrigues teve o nome publicado no BID da CBF e está à disposição do treinador.

A escalação celeste será bem diferente da última partida, quando Pezzolano preservou alguns jogadores considerados titulares, como Leo Pais, Edu e Fernando Canesin. Os dois primeiros começaram no banco de reservas e entraram no decorrer do confronto. O Bahia encerrou a preparação para o jogo contra o Cruzeiro na manhã desta sexta-feira. O técnico Enderson Moreira mostrou um vídeo sobre o adversário e deu prioridade no trabalho de bola parada, uma arma tricolor para surpreender no Mineirão.

Enderson Moreira acumula problemas para o confronto direto. O zagueiro Ignácio cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo recebido no empate com o CRB, por 1 a 1, em Salvador (BA), enquanto o volante Patrick de Lucca e o meia Marco Antônio estão no departamento médico depois de sentirem problemas físicos no jogo que fechou o primeiro turno.

Na defesa, Didi deve ser o escolhido para substituir Ignácio. No lugar de Patrick de Lucca, Enderson Moreira tem Lucas Falcão e Rezende como opções. Já Marco Antônio entrou no decorrer da partida. Mas o treinador pode fazer mudanças pontuais, como a entrada de Rodallega no lugar de Davó no comando de ataque.