Cruzeiro bate Atlético-PR por 2 a 0 e mantém vantagem na liderança

O Cruzeiro voltou a ganhar nesta quarta-feira, desta vez por 2 a 0, contra o Atlético Paranaense, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, em partida válida pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e deu mais um passo rumo ao bicampeonato nacional. Com o resultado, o time celeste chegou aos 49 pontos e atingiu a marca de 10 vitórias como mandante. Em casa, na competição, a equipe empatou uma e não perdeu nenhum confronto.

Como se não bastasse, o boliviano Marcelo Moreno voltou a marcar e atingiu a marca de 11 gols, artilheiro da competição. O vice é seu companheiro de ataque, Ricardo Goulart, com 10. Goulart e Éverton Ribeiro voltaram a ser convocados para a seleção brasileira pelo técnico Dunga nesta quarta.

Em uma partida de defesa contra ataque, o Cruzeiro teve alguma dificuldade para se infiltrar na forte marcação paranaense nos primeiros minutos do jogo. No primeiro tempo, chutou 15 vezes a gol, contra apenas um chute do Atlético. Os dois gols foram marcados em jogadas individuais. Aos 26 minutos do primeiro tempo, o jovem Alisson se livrou de dois marcadores e chutou da entrada da área. A bola desviou em um defensor e encobriu o goleiro Weverton, que nada pôde fazer. Na segunda etapa, Marcelo Moreno conduziu a bola pela intermediária e chutou forte, no canto, para encerrar o placar.

O atacante Alisson, que vem das categorias de base, dedicou o seu gol à família, que estava presente, e ao técnico Marcelo Oliveira. "Tenho trabalhado muito e estou muito feliz. Não importa se estou como reserva ou titular, estou feliz das coisas estarem acontecendo em minha vida", disse.

" SRC="HTTP://CMS11.ESTADAO.COM.BR/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX; " SRC="HTTP://CMS11.ESTADAO.COM.BR/CMS/ICONS/MM.PNG" STYLE="FLOAT: LEFT; MARGIN: 10PX 10PX 10PX 0PX;

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 x 0 ATLÉTICO-PR

CRUZEIRO - Fábio; Mayke, Dedé, Léo e Egídio; Henrique, Lucas Silva, Éverton Ribeiro (Nilton), Júlio Baptista (Willian) e Alisson (Marlone); Marcelo Moreno. Técnico: Marcelo Oliveira.

ATLÉTICO-PR - Weverton; Gustavo, Cleberson, Willian Rocha e Sueliton; Deivid, João Paulo (Henrique), Marcos Guilherme e Nataniel (Sidcley); Douglas Coutinho (Mosquito) e Marcelo. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS - Alisson, aos 26 minutos do primeiro tempo; Marcelo Moreno, aos 10 minutos do segundo tempo.

CARTÃO AMARELO - Alisson (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido Ribeiro de Souza (SP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).