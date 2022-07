Cruzeiro bate Bahia em noite inspirada de Rafael Cabral e segue 100% em casa na Série B

O Cruzeiro deu mais um passo importante rumo ao acesso ao derrotar um adversário direto neste sábado. O time mineiro seguiu com 100% de aproveitamento dentro de casa ao fazer 1 a 0 no Bahia, no Mineirão, pela 20ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O grande destaque da partida foi o goleiro Rafael Cabral, que fez defesas sensacionais para garantir a liderança isolada do time celeste na competição.

O Cruzeiro chegou aos 45 pontos. Em casa, somou 30: dez jogos e dez vitórias. O Bahia, por sua vez, ficou com 34 pontos, ainda em situação confortável dentro do G-4. No entanto, acumula o segundo tropeço consecutivo.

Leia Também Rodada do futebol brasileiro tem registro de brigas de torcidas: veja vídeos

A tática de ambos os clubes estava clara. Apoiado por seus torcedores, o Cruzeiro foi para cima, diferente do Bahia, que jogou o primeiro tempo na base do contra-ataque. Isso fez com que a equipe celeste tivesse as melhores oportunidades. Edu recebeu pela esquerda e chutou em cima de Danilo Fernandes.

Neto Moura também tentou, em um forte arremate de fora da área, mas mandou rente à trave. Do outro lado, Raí Nascimento chegou duas vezes. Na melhor das oportunidades, ele recebeu de Rezende, saiu na frente de Rafael Cabral, mas viu o goleiro fazer um "milagre".

O segundo tempo começou um pouco mais equilibrado. O Bahia começou a sair mais e viu Eduardo Brock ser expulso após fazer dura falta em Copete. Com um jogador a mais, o time baiano foi para o ataque, deixou a defesa desguarnecida e sofreu o gol. Aos 21 minutos, Bruno Rodrigues chutou, Danilo Fernandes defendeu. Na sobra, Edu também parou no goleiro, mas, na sequência, Stênio não perdoou e abriu o placar.

Atrás do marcador, Enderson Moreira fez mudanças para colocar o Bahia inteiro no ataque. O time tricolor bombardeou o Cruzeiro, mas aí começou a aparecer a estrela do goleiro Rafael Cabral. Ele fez defesas espetaculares, saiu de campo como o melhor do jogo e ainda contou com a sorte. Na paulada dentro da área de Luiz Otávio, viu o último suspiro do Bahia parar no travessão.

O Bahia volta a campo na sexta-feira para enfrentar o Náutico na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA). No sábado, às 11h, o Cruzeiro visita o Brusque, no Augusto Bauer, em Brusque (SC).

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 x 0 BAHIA

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Machado e Eduardo Brock; Geovane, Pablo Siles (Wagner Leonardo), Neto Moura (Pedro Castro) e Bidu; Luvannor (Stênio), Edu (Pais) e Bruno Rodrigues (Breno). Técnico: Paulo Pezzolano.

BAHIA - Danilo Fernandes; André (Igor Torres), Gabriel Xavier, Luiz Otávio e Didi; Matheus Bahia (Vitor Jacaré), Rezende, Lucas Mugni (Rodallega), Raí Nascimento (Copete) e Daniel; Matheus Davó (Gregory). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Stênio, aos 21 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Luvannor e Neto Moura (Cruzeiro); Lucas Mugni (Bahia).

CARTÃO VERMELHO - Eduardo Brock (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Luiz Flavio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 1.649.181,04

PÚBLICO - 49.066 pagantes.

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).