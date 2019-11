Cruzeiro bate Botafogo no Rio e deixa zona de rebaixamento do Brasileirão

O torcedor do Cruzeiro enfim vai dormir tranquilo. Nesta quinta-feira, o time comandado por Abel Braga contou com gols dos jovens Cacá e Éderson para vencer o Botafogo por 2 a 0, em um Engenhão cheio, e finalmente deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro.

O Cruzeiro entrou na zona da degola na 19.ª rodada depois de ter perdido para o Palmeiras, por 1 a 0, em São Paulo. Agora, após a realização da 29.ª jornada, o time mineiro chegou aos 32 pontos e subiu para o 16.º lugar, empurrando o Fluminense para a 17.ª colocação, que abre o grupo do rebaixamento.

A derrota diante de quase 21 mil pessoas liga o sinal de alerta no Botafogo, que perdeu a segunda seguida e estacionou nos 33 pontos. Em 14.º lugar, o time de Alberto Valentim segue ameaçado pelo risco de rebaixamento.

Como os dois times precisavam da vitória, a partida começou lá e cá. Logo aos três minutos, Marquinhos Gabriel recebeu na cara de Gatito Fernández, mas demorou para chutar e foi travado por Gabriel. A resposta carioca veio em cobrança de falta ensaiada. O zagueiro Carli recebeu em condições de finalizar só que preferiu tocar e perdeu boa chance.

Empurrado pela torcida que compareceu em mostrou entusiasmo, o Botafogo levava perigo principalmente com Léo Valencia. O chileno soltou a bomba de fora da área e Fábio fez a defesa em dois tempos. Aos 25 minutos, o placar foi movimentado. Mas quem fez a festa foram os poucos cruzeirenses. Thiago Neves cobrou escanteio e Cacá cabeceou no cantinho.

A torcida botafoguense não se abateu e cantou ainda mais alto, mas o nervosismo tomou conta do time carioca, principalmente de Valentim, que reclamava demais na beira do gramado.

Com Igor Cássio no lugar de Victor Rangel, o Botafogo voltou do intervalo em cima do Cruzeiro e quase empatou aos cinco minutos. João Paulo finalizou rasteiro e Fábio espalmou com as pontas dos dedos para escanteio. A blitz alvinegra continuava.

Aos 21, Marcinho soltou a bomba de fora da área e a bola passou raspando a trave de Fábio, que dessa vez não conseguiria defender. O Botafogo perdeu uma chance incrível aos 35. Marcinho cobrou falta, o goleiro cruzeirense bateu roupa e Gabriel desviou rente a trave.

Nos minutos finais, o Botafogo partiu com tudo para cima e apostou nas jogadas aéreas. Foi assim que quase saiu o gol de empate. Carli ajeitou e Igor Cássio cabeceou com muito perigo. Fábio só torceu. A pá de cal foi jogada aos 51 minutos. No contra-ataque, Éderson recebeu de Ariel Cabral e bateu de chapa e no alto, estufando as redes de Gatito Fernández.

Os dois times voltam a campo às 19 horas do domingo, pela 30.ª rodada. O Botafogo enfrenta o Santos, na Vila Belmiro, em Santos, e o Cruzeiro recebe o Bahia, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 2 CRUZEIRO

BOTAFOGO - Gatito Fernández; Marcinho, Joel Carli, Gabriel e Yuri; João Paulo, Gustavo Bochecha (Vinícius Tanque) e Léo Valencia (Alex Santana); Luiz Fernando, Diego Souza e Victor Rangel (Igor Cássio). Técnico: Alberto Valentim.

CRUZEIRO - Fábio; Orejuela, Cacá, Fabrício Bruno e Egídio; Henrique, Éderson, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel (Dodô) e David (Sassá); Fred (Ariel Cabral). Técnico: Abel Braga.

GOLS - Cacá, aos 25 minutos do primeiro tempo; Éderson, aos 51 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS - Luiz Fernando (Botafogo); Thiago Neves, Dodô e Fabrício Bruno (Cruzeiro).

RENDA - R$ 305.525,00.

PÚBLICO - 20.690 pagantes.

LOCAL - Engenhão, no Rio (RJ).