Cruzeiro bate CRB, continua 100% em casa e mantém boa folga na liderança na Série B

O Cruzeiro continua dominando a Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta quarta-feira, em um dos jogos que fechou a 11ª rodada, o time mineiro embalou a oitava vitória seguida e manteve os 100% de aproveitamento como mandante ao vencer o CRB pelo placar de 2 a 0, no Mineirão. Edu e Rafa Silva marcaram belos gols no primeiro tempo e garantiram os três pontos.

Com a vitória, o Cruzeiro chegou aos 28 pontos e aumentou a vantagem na liderança para os principais adversários na briga pela ponta. Além disso, abriu 11 pontos de vantagem do Grêmio, que tem 17 e é o primeiro time fora da zona de acesso. Já o CRB vive um momento totalmente diferente na tabela. Sem vencer há dois jogos, o time alagoano aparece na zona de rebaixamento, com onze pontos, na 17ª colocação.

O Cruzeiro começou apertando a saída de bola do CRB e tentando fazer pressão na área adversária. Apesar disso, a primeira chance de perigo só foi acontecer aos 14 minutos. Eduardo Brock avançou ao ataque e tentou um chute forte, de fora da área, mas bem posicionado, o goleiro Diogo Silva fez a defesa em dois tempos. Apesar disso, os donos da casa seguiram dominando a partida e em menos de dois minutos, marcaram dois gols.

Aos 30, após cobrança de escanteio, Edu emendou um voleio espetacular e marcou um verdadeiro golaço. Já aos 32, foi a vez de Rafa Silva marcar um bonito gol. O atacante recebeu entre os marcadores, ganhou na corrida e tocou na saída do goleiro do CRB que nada pôde fazer e só olhou a bola entrar. Nos minutos finais, o duelo seguiu movimentado, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória dos mineiros por 2 a 0.

Na volta do intervalo, o CRB se mandou como pôde ao ataque, focado em chegar pelo menos ao gol de honra. Logo aos 10 minutos, Richard recebeu na entrada da área e mandou um chute que passou raspando a trave do Cruzeiro. Aos 17 foi a vez de Gabriel Conceição ter a sua chance. Ele ganhou dos zagueiros e finalizou com perigo, por cima do gol.

O Cruzeiro, apesar de ter ficado mais na defesa controlando a vitória, também teve suas chances de ampliar. Aos 18, Zé Ivaldo soltou um chute forte e obrigou o goleiro do CRB a se esticar inteiro para fazer a defesa. Nos minutos finais, o time visitante ainda teve o zagueiro Wellington Carvalho expulso, o que freou qualquer possibilidade de reação.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 12ª rodada da Série B. No sábado, o CRB recebe o Vila Nova, no Estádio Rei Pelé, às 16h30. Já no domingo, às 16h, o Cruzeiro visita o Vasco, no Estádio do Maracanã.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 2 X 0 CRB

CRUZEIRO - Rafael Cabral; Zé Ivaldo, Oliveira e Eduardo Brock (Geovane); Pais (Machado), Willian Oliveira, Neto Moura, Bidu, Rafa Silva (Fernando Canesin) e Jajá (Luvanor); Edu (Rodolfo). Técnico - Paulo Pezzolano.

CRB - Diogo Silva; Raul Prata (Reginaldo), Gum, Gilvan, Welligton Carvalho e Guilherme Romão; Yago (Wallace), Uilian Correa e Richard (Wesley); Emerson Negueba (Gabriel Conceição) e Anselmo Ramon (Vico). Técnico - Daniel Paulista.

ÁRBITRO - Caio Max Augusto Vieira (RN).

GOLS - Edu, aos 30, e Rafa Silva, aos 32 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Eduardo Brock (Cruzeiro) e Guilherme Romão e Wellington Carvalho (CRB).

CARTÃO VERMELHO - Wellington Carvalho (CRB).

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).