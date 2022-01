Cruzeiro bate Itapirense e fecha a 1ª fase da Copinha com 100% de aproveitamento

O último dia de disputas da terceira rodada da primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior começou a todo vapor com três jogos sendo disputados na manhã desta terça-feira. O grande destaque sem dúvidas ficou para mais uma vitória do Cruzeiro, que terminou essa etapa da competição com 100% de aproveitamento.

Mesmo com a classificação garantida desde a última rodada, o Cruzeiro visitou e não tomou conhecimento do Itapirense, que jogava como donos da casa no estádio Francisco Vieira, em Itapira (SP), e fez logo 3 a 0. Paulinho, Daniel e Mikael (contra) fizeram os gols da partida, todos no segundo tempo.

Com o resultado, o time mineiro terminou a primeira fase na liderança do Grupo 20 com nove pontos. Quem também se classificou nessa chave foi o Retrô-PE. A equipe pernambucana venceu o Palmas-TO por 3 a 0 foi aos quatro pontos e ficou na segunda colocação.

No outro jogo da manhã, o Real-DF também conquistou um bom resultado ao vencer o Capivariano-SP por 2 a 1, em São Paulo, mas ainda não se garantiu na segunda fase, já que depende de um resultado favorável no outro jogo do Grupo 32, que acontece entre Nacional-SP e Coritiba-PR, na tarde desta terça-feira.

De qualquer forma, até agora, estão classificados para a segunda fase: Retrô-PE, Votuporanguense-SP, Bahia-BA, Vila Nova-GO, Guarani-SP, Mirassol-SP, Sport-PE, Linense-SP, Atlético-MG, Ponte Preta-SP, Fluminense-RJ, Jacuipense-BA, Nova Iguaçu-RJ, Chapadinha-MA, Santos-SP, Ferroviária-SP, Novorizontino-SP, Santa Cruz-PE, Grêmio-RS, Castanhal-PA, Falcon-SE, América-MG, Athletico-PR, Velo Clube-SP, XV de Piracicaba-SP, São José-RS, Botafogo-RJ, Taubaté-SP, Corinthians-SP, Resende-RJ, Fortaleza-CE, Ituano-SP, ABC-RN, Red Bull Bragantino-SP, Cruzeiro-MG, São Paulo-SP, São Caetano-SP, Audax-SP, Joinville-SC, Vasco-RJ, Internacional-RS, Avaí-SC, Flamengo-SP, Atlético Goianiense-GO, Mauá-SP, Palmeiras-SP, Água Santa-SP, Flamengo-RJ, Oeste-SP, Ibrachina-SP, Canaã-BA e Juventus-SP.