Cruzeiro bate o Atlético-MG nos pênaltis e conquista Super Copa do Brasil Sub-20

O Cruzeiro derrotou o Atlético Mineiro nesta quinta-feira na disputa por pênaltis, por 4 a 2, e conquistou o título da Super Copa do Brasil Sub-20, em clássico disputado no estádio Independência, em Belo Horizonte. A taça veio após empate por 2 a 2 no tempo regulamentar (o jogo de ida terminou 0 a 0) e garantiu ao campeão o direito de disputar a Copa Libertadores da categoria em 2018.

Como em uma típica decisão entre os arquirrivais de Belo Horizonte, a partida foi bastante brigada, disputada e terminou com um princípio de briga. Após a cobrança do último pênalti, convertido pelo jogador Eduardo, do Cruzeiro, os jogadores dos dois times trocaram pontapés. As comissões técnicas e funcionários da CBF entraram em campo e acalmaram a garotada.

O destaque da conquista foi o goleiro Vitor Eudes, que defendeu duas cobranças. Ele também já havia sido o herói do título do Campeonato Brasileiro da categoria ao pegar três pênaltis na decisão contra o Coritiba.

Durante o tempo regulamentar, o Atlético Mineiro saiu na frente com Marco Túlio, aos 24 minutos do primeiro tempo. O Cruzeiro empatou aos 39, com Vitinho. Na etapa final, o time alvinegro seguiu tomando a iniciativa e voltou a ficar na frente, com Wellington. Mas na sequência a equipe celeste reagiu e deixou tudo igual novamente, com Cesinha.