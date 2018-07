Cruzeiro bate o Boa e abre vantagem na ponta do Mineiro

VARGINHA - Mesmo com o time considerado reserva, que é recheado de jogadores com larga experiência no futebol, o Cruzeiro derrotou o Boa por 3 a 1, neste sábado, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG), e abriu vantagem na liderança do Campeonato Mineiro, após a sétima rodada. Com 17 pontos, o time celeste agora tem quatro de vantagem para o próprio Boa, que perdeu a invencibilidade na competição em seu sexto jogo.

Preocupado com o jogo de terça-feira contra a Universidad de Chile, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela segunda rodada da Copa Libertadores, o técnico Marcelo Oliveira resolveu levar o time reserva, com exceção do goleiro Fábio, para o duelo em Varginha. Mas esta equipe tem jogadores experientes, que decidiram a partida - casos do centroavante Marcelo Moreno e do meia Júlio Baptista, autores dos três gols cruzeirenses.

O atacante boliviano foi o grande destaque com dois gols. O primeiro aos 28 minutos do primeiro tempo, depois de receber na área e driblar o goleiro Emerson, e o segundo aos 20 da segunda etapa. Antes do intervalo, o Boa tinha empatado em um belo gol do centroavante Bruno Aquino. No final da partida, aos 46, Júlio Baptista garantiu a vitória celeste por 3 a 1.

Depois da partida pela Libertadores, o Cruzeiro jogará no sábado de carnaval pelo Campeonato Mineiro. Será contra o Minas Boca, em Belo Horizonte. O Boa jogará no mesmo dia - contra o Guarani, em Varginha.