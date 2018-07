Cruzeiro bate o Coritiba e mantém folga na liderança do Brasileirão

O Cruzeiro se recuperou da derrota no clássico contra o Atlético Mineiro, no final de semana, e venceu o Coritiba por 2 a 1, nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, na abertura da 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time mineiro chegou aos 52 pontos e manteve a folga na liderança, enquanto que o clube paranaense, com 23, permanece na zona de rebaixamento.

Precisando vencer para sair da zona de degola, o Coritiba iniciou o jogo fazendo uma forte marcação sobre os cruzeirenses, mas a estratégia durou pouco. Logo aos seis minutos, Germano agarrou Dedé dentro da área e cometeu pênalti, que o artilheiro Marcelo Moreno - agora com 12 gols na competição - converteu um minuto depois.

Com a vantagem no placar, o time do técnico Marcelo Oliveira apostou nos contra-ataques, e em um deles, aos 38 minutos, marcou o seu segundo gol. Após Ricardo Goulart lançar Everton Ribeiro pela direita, o meia ainda chutou para a defesa de Vanderlei e na rebatida ele mesmo tocou para as redes.

O Coritiba voltou melhor para a etapa final. A equipe arriscava mais no ataque e Martinuccio, que havia entrado na vaga de Germano, marcou o primeiro gol aos 16 minutos, após uma rebatida da defesa mineira em cobrança de falta.

O gol animou o Coritiba, que quase chega ao empate aos 32 minutos, após uma cabeçada de Zé Eduardo que Fábio precisou se esticar para mandar a escanteio. Nos acréscimos, o árbitro deixou de dar um pênalti de Ceará em Zé Eduardo, o que gerou reclamações do atacante após o jogo e lhe rendeu um cartão amarelo.

Para Fábio, o time precisa estar atento a partida inteira para não levar sustos no final. "O jogo só termina quando o juiz apita, e entramos focados nesse pensamento. Com a entrega de todos, conseguimos a vitória e agora nos prepararemos para o Sport", disse.

Para o zagueiro Leandro Almeida, o gol foi originado de um escanteio mal marcado. "A marcação do escanteio que originou o gol do Cruzeiro foi incorreta e acabamos levando o gol", analisou.

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 1 x 2 CRUZEIRO

CORITIBA - Vanderlei; Norberto, Luccas Claro, Leandro Almeida e Carlinhos; Hélder (Dudu), Rosinei (Geraldo), Germano (Martinuccio) e Alex; Joel e Zé Eduardo. Técnico: Marquinhos Santos.

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Manoel, Dedé e Egídio; Nilton, Henrique, Everton Ribeiro (Lucas Silva) e Ricardo Goulart (Marlone); Willian (Marquinhos) e Marcelo Moreno. Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Marcelo Moreno (pênalti), aos 7, e Everton Ribeiro, aos 38 minutos do primeiro tempo; Martinuccio, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Alex, Zé Eduardo, Carlinhos e Germano (Coritiba); Dedé e Willian (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Vinícius Furlan (SP).

RENDA - R$ 171.099,00.

PÚBLICO - 9.521 pagantes.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).