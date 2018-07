Cruzeiro bate o Criciúma e mantém vantagem na ponta

No jogo entre o líder contra o lanterna, o resultado mais esperado aconteceu, mas as coisas não tão fáceis assim como pode mostrar o placar final. O Cruzeiro sofreu para derrotar de virada o Criciúma por 3 a 1, neste domingo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Assim, o time mineiro chegou aos 67 pontos e manteve a confortável vantagem de cinco para o São Paulo, que mais cedo havia batido o Vitória, em Salvador. Na próxima rodada, a 34.ª, o líder terá pela frente o Santos, na Vila Belmiro, no próximo domingo. Mas antes tem o clássico contra o Atlético Mineiro, nesta quarta-feira, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela primeira partida da decisão da Copa do Brasil.

Já o Criciúma se afunda cada vez mais na lanterna do Brasileirão. Com 30 pontos, está seis atrás da Chapecoense, que é a primeira equipe fora da zona de rebaixamento. No próximo domingo, o time catarinense joga em casa contra o Grêmio.

Em campo, o Criciúma surpreendeu logo de cara e abriu o placar aos dois minutos com o atacante Lucca, ex-jogador do próprio Cruzeiro. A virada mineira só aconteceu no segundo tempo. Em um intervalo de três minutos, Marcelo Moreno empatou aos 14 e Ricardo Goulart fez o segundo aos 17. No final, já aos 44, William consolidou a vitória do líder do Brasileirão.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 x 1 CRICIÚMA

CRUZEIRO - Fábio; Mayke, Léo, Bruno Rodrigo e Egídio (Marcelo Moreno); Henrique (Samudio), Nilton, Everton Ribeiro e Ricardo Goulart; Willian e Júlio Baptista (Willian Farias). Técnico: Marcelo Oliveira.

CRICIÚMA - Bruno; Luís Felipe, Joílson, Fábio Ferreira e Giovanni; Rafael Pereira (Bruno Lopes), Serginho (Maurinho), Martinez, Cortez (João Vitor) e Cleber Santana; Lucca. Técnico: Toninho Cecílio.

GOLS - Lucca, aos 2 minutos do primeiro tempo; Marcelo Moreno, aos 14, Ricardo Goulart, aos 17, e Willian, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Léo, Mayke, Bruno Rodrigo e Everton Ribeiro (Cruzeiro); Giovanni, Cortez, Rafael Pereira e Maurinho (Criciúma).

ÁRBITRO - Marcos André Gomes da Penha (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).