Cruzeiro bate o Sport no Recife e praticamente se livra do risco de rebaixamento

Se havia alguma dúvida sobre a permanência do Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro em 2017, a garantia de que o time não será rebaixado praticamente veio nesta quarta-feira na vitória da equipe mineira por 1 a 0 em partida contra o Sport, disputada no estádio da Ilha do Retiro, no Recife, pela 35.ª rodada da competição.

O gol foi marcado por Henrique, no final do primeiro tempo. O Sport perdeu um pênalti no lance anterior. Com o resultado, restando três partidas para o término do campeonato, o Cruzeiro foi a 47 pontos. O Sport permanece com 43. Primeiro na zona do rebaixamento, o Internacional tem 38 pontos e joga nesta quinta-feira contra a Ponte Preta, em Porto Alegre.

O time de Minas Gerais começou a partida pressionando o adversário, conseguindo dois escanteios nos três primeiros minutos de jogo, mas depois desacelerou. O Sport, por sua vez, encontrava dificuldades em armar jogadas de ataque. A primeira só saiu aos 12. Renê cobrou falta da direita na área, no segundo poste, Rafael saiu mal, mas Diego Souza não conseguiu finalizar.

Aos 21 minutos, Rogério bateu de fora da área, de frente para o gol. A bola bateu na zaga e foi para escanteio. Cobrado o tiro de canto, Diego Souza tentou de bicicleta, depois de sobra da zaga, mas por sobre o gol de Magrão.

Diego Souza tentou de novo aos 26 minutos, da entrada da área. A bola passou próxima ao ângulo esquerdo de Rafael. Aos 34, Willian recebeu lançamento dentro da área, ficou cara a cara com Magrão e chutou em cima do goleiro. Aos 38, o Sport, melhor na partida, teve pênalti a seu favor. Diego Souza, na marcação do árbitro, foi derrubado na área por Romero. O próprio meia bateu e jogou no travessão. No lance seguinte, aos 42, Henrique marcou o gol do Cruzeiro, em chute rasteiro aproveitando bola rebatida por Magrão, depois de escanteio.

Com um minuto no segundo tempo, Arrascaeta carregou pela direita e bateu cruzado. O goleiro do Sport defendeu. Marcos Vinícius chutou de fora da área aos 4 e Magrão salvou o time da casa mais uma vez, colocando para escanteio por cima do gol. Aos 17, Renê cruzou para cabeçada de Diego Souza. A bola bateu na zaga e saiu. O Sport chegou novamente aos 25 com Rogério, que perdeu o gol cara a cara com Rafael.

Aos 41 minutos, Ábila, que acabara de entrar em substituição a Willian, avançou pela esquerda e chutou na saída de Magrão, que fez a defesa. Final de jogo, o Cruzeiro já pode se planejar para a atuação na elite nacional no ano que vem. O Sport vai ter que esperar um pouco mais para tomar essa decisão.

Os dois times voltam a campo neste domingo, pela 36.ª rodada. O Cruzeiro enfrenta o Santos, estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, às 17 horas. No mesmo horário, o Sport encara o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 x 1 CRUZEIRO

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Mateus Ferraz, Ronaldo Alves e Renê; Rithely, Neto Moura (Ronaldo), Diego Souza e Everton Felipe (Reinaldo Lenis); Rogério e Ruiz (Túlio de Melo). Técnico: Daniel Paulista.

CRUZEIRO - Rafael; Lucas Romero, Manoel, Léo e Bryan; Henrique, Ariel Cabral, Marcos Vinícius (Alex) e Arrascaeta (Ezequiel); Rafael Sóbis e Willian (Ábila). Técnico: Mano Menezes.

GOL - Henrique, aos 42 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Neto Moura e Ruiz (Sport); Marcos Vinícius e Rafael Sóbis (Cruzeiro).

ÁRBITRO - Thiago Duarte Peixoto (SP).

RENDA - Não disponível.

PÚBLICO - 25.477 pagantes.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, no Recife (PE).