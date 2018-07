Cruzeiro bate o Vitória e se isola na ponta do Campeonato Brasileiro

O Cruzeiro fez jus à liderança do Campeonato Brasileiro e manteve a posição com estilo nesta quinta-feira ao derrotar o Vitória por 3 a 1, em Belo Horizonte. O time mineiro ainda contou com uma ajuda do adversário para abrir o placar no estádio do Mineirão, com o gol contra do zagueiro Alemão, e terminou a 10.ª rodada da competição com 22 pontos e um saldo de 10 gols.

A partida foi um retrato da tabela de classificação, com a equipe celeste pressionando o adversário durante praticamente todo o tempo, enquanto que o Vitória, que agora amarga a 19.ª e penúltima posição do Brasileirão, ficava fechado para tentar evitar a derrota. Não adiantou e o time baiano, que conquistou apenas sete pontos até agora, ficou perdido em campo e chega a cinco gols negativos no saldo, resultado melhor apenas que o Flamengo, que tem os mesmos sete pontos, mas fez apenas sete gols enquanto levou 15.

O JOGO

Apesar da necessidade de conquistar pontos para deixar a incômoda posição, o Vitória preferiu não arriscar diante do líder da competição e se fechou na defesa desde que entrou no gramado do Mineirão. E com razão, pois a superioridade do Cruzeiro ficou evidente desde os primeiros momentos da partida e em menos de 15 minutos os anfitriões já haviam finalizado quatro vezes, enquanto que a equipe baiana não havia conseguido chegar nenhuma vez ao gol celeste.

Mas o confronto também não foi apenas um passeio cruzeirense pela arena e, se não conseguia avançar, o Vitória também tentou não dar muita brecha, com o time quase todo atrás da linha de meio de campo na maior parte do primeiro tempo. A marcação cerrada exigiu paciência da equipe celeste, que foi obrigada a ficar na troca de passes enquanto tentava cavar espaço na defesa adversária.

Em alguns poucos lances os visitantes tentaram avançar, principalmente com contra-ataques ou chutões para a frente, mas o time não conseguiu armar nenhum lance que levasse algum perigo real ao Cruzeiro. E assim a etapa inicial da partida terminou travada: a equipe mineira não sofria nenhuma ameaça séria, mas, após as chances iniciais, também não conseguiu mais furar a defesa rubro-negra.

O segundo tempo começou com uma diferença na postura do Vitória, que indicava maior disposição de avançar. E, com a mudança na postura do adversário, o Cruzeiro teve um pouco mais de dificuldade de sair para o jogo.

Mas foi apenas no início. Com o Vitória mais aberto, os donos da casa rapidamente passaram a pressionar novamente. Até que, aos 16 minutos, Éverton Ribeiro cruzou da direita. Kadu e Alemão se atrapalharam na área e o segundo, mesmo sem ser pressionado por ninguém da equipe celeste, cabeceou para a própria meta, sem chance de defesa para Wilson.

O gol contra desestabilizou de vez os rubro-negros, que não conseguiram mais nem fechar a defesa como no primeiro tempo. E o Cruzeiro não desperdiçou o espaço dado pelos visitantes. Nove minutos após o gol contra, Ricardo Goulart conseguiu chegar em cruzamento de Egídio e, com ajuda de um vacilo da zaga baiana, fez o segundo gol.

Mas a equipe celeste não estava satisfeita e, cinco minutos depois, aproveitou a desorientação do Vitória em campo para ampliar com Éverton Ribeiro, que foi acionado com passe preciso de Ricardo Goulart. Para não sair liso de campo, o Vitória ainda conseguiu o gol de honra em uma cobrança de falta perfeita de Ayrton.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 x 1 VITÓRIA

CRUZEIRO - Fábio; Ceará, Léo, Manoel e Egídio; Lucas Silva, Henrique, Éverton Ribeiro (Tinga) e Ricardo Goulart; Marquinhos (Dagoberto) e Marcelo Moreno (Júlio Baptista). Técnico: Marcelo Oliveira.

VITÓRIA - Wilson; Ayrton, Kadu, Alemão e Danilo Tarracha; Adriano, Josa, José Welison e Richarlyson (Vander); Caio (Willie) e Dinei. Técnico: Jorginho.

GOLS - Alemão (contra), aos 16, Ricardo Goulart, aos 25, Éverton Ribeiro, aos 30, e Ayrton, aos 46 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Richarlyson, Alemão e José Welison (Vitória).

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez (Fifa/RJ).

RENDA E PÚBLICO - não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).