Cruzeiro bate time do Catar e encara Zenit Kazan na semifinal do Mundial de Vôlei

Sem qualquer dificuldades, o Sada Cruzeiro encerrou a fase de classificação do Mundial de Clubes de Vôlei Masculino, que está sendo realizado na cidade de Betim (MG). Nesta quinta-feira, o time mineiro derrotou o Al-Rayyan, do Catar, por 3 sets a 0 - com parciais de 25/20, 25/16 e 25/17 - e ficou com a segunda colocação, com seis pontos.

A liderança na fase de classificação ficou com o Cucine Lube Civitanova, da Itália, mesmo após a derrota para o Zenit Kazan, da Rússia, nesta quinta-feira, por 3 sets a 2 - parciais de 12/25, 23/25, 25/12, 25/20 e 15/10. O time italiano somou sete pontos e o russo conseguiu cinco, ficando em terceiro lugar. O Al-Rayyan, com três derrotas, terminou na lanterna com apenas um ponto.

Como a competição tem apenas os quatro clubes na disputa, as semifinais foram definidas pela classificação na fase inicial. Neste sábado, às 14 horas, o Cruzeiro jogará contra o Zenit Kazan - de quem venceu por 3 sets a 0 na estreia do Mundial - e, na sequência, o Civitanova enfrentará o Al-Rayyan. A decisão do terceiro lugar e a grande decisão serão no domingo.

Em quadra, contra uma equipe de nível inferior, o técnico do Cruzeiro, o argentino Marcelo Mendez manteve a ideia de seguir dando rodagem e ritmo para seus titulares, certo de que o torneio terá outro peso a partir das semifinais. Depois do Zenit Kazan vencer o Civitanova no jogo que abriu o dia, um único set seria suficiente para os mineiros enfrentarem os russos na semifinal. Com o objetivo alcançado, o comandante resolver dar ritmo para vários suplentes.

Forçando o saque e cometendo poucos erros, os anfitriões comandaram o placar a todo momento. A defesa funcionou bem, propiciando contra-ataques que fizeram boas vantagens serem abertas. Do outro lado, o Al Rayyan tinha dificuldade para segurar o serviço, vendo seu ataque também com o aproveitamento comprometido.