Líder Cruzeiro visita Brusque para reencontrar vitórias fora de casa na Série B do Brasileiro

Liderando com folga a Série B do Brasileiro, o Cruzeiro vem encontrando dificuldades nos últimos jogos como visitante. Na tentativa de reencontrar o caminho das vitórias, o time mineiro visita o Brusque, neste sábado, às 11 horas, no estádio Augusto Bauer, em Brusque (SC), pela 21ª rodada.

São quatro jogos seguidos sem vitória longe do Mineirão, onde tem 100% de aproveitamento. O jejum, porém, não vem interferindo na tabela. O Cruzeiro tem 45 pontos e pode voltar a abrir dez de vantagem para o vice-líder Vasco se ganhar do Brusque, que tem 23 pontos e, no meio da tabela, empatou seus últimos três jogos.

A presença do Cruzeiro é uma atração a mais para os torcedores do Brusque, que formaram fila durante a semana nas bilheterias do estádio. O time catarinense tem a quarta pior média de público da Série B (2.076 pessoas por jogo), mas desta vez o estádio promete estar cheio. Os ingressos para os visitantes, inclusive, se esgotaram em poucas horas.

Para acabar com o jejum fora de casa, o Cruzeiro aposta no centroavante Edu, que é o artilheiro do time na temporada, com 16 gols, apesar de não balançar as redes adversárias há nove jogos. Ele conhece bem o estádio Augusto Bauer, pois é ídolo no Brusque, clube que defendeu em duas oportunidades (2017/2018 e 2020/2021). "Foi muito importante minha passagem lá, principalmente por tudo que eles me fizeram ser no futebol. Vou dar meu máximo para defender a camisa do Cruzeiro como sempre faço. Mas meu carinho e respeito pelo Brusque será eterno", comentou Edu.

O centroavante é presença certa no time titular do Cruzeiro, mas o técnico Paulo Pezzolano, que retorna após cumprir suspensão, tem algumas dúvidas, inclusive no esquema tático. Sem Eduardo Brock, suspenso, o uruguaio pode abrir mão dos três zagueiros. Recuperados de gastroenterite, o zagueiro Lucas Oliveira e o volante Fernando Canesin são as novidades na lista de relacionados, assim como o meia Chay, contratado nesta semana junto ao Botafogo.

O Brusque ainda não está definido. Pelo menos ninguém confirma o time titular. Desfalques no empate com o Guarani, por 1 a 1, em Campinas (SP), o experiente lateral-direito Pará e o atacante Fernandinho ficam à disposição do técnico Luan Carlos. Por outro lado, o treinador perdeu o volante Luiz Antônio, que sentiu um desconforto muscular no treinamento de sexta-feira e foi vetado pelo departamento médico. Além disso, o zagueiro Jeferson Bahia e o atacante Júnior Todinho deixaram o clube na última quarta-feira.

"Vencer o Cruzeiro seria muito importante para nos dar confiança na sequência da competição. Eles vão perder poucos pontos na Série B e queremos ser uma das equipes a fazer isso", comentou um otimista Luan Carlos.