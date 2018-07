Cruzeiro busca 1 a 1 com o Atlético-MG em empate ruim para os dois

Cruzeiro e Atlético-MG empataram em 1 a 1 no clássico disputado neste domingo, no Mineirão, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado é ruim para as duas equipes. O Atlético, que busca o título, vai a 46 pontos e perde contato com o segundo colocado, o Flamengo, que tem 50. O líder Palmeiras tem 51. Por sua vez, o Cruzeiro, que luta para afastar da zona de rebaixamento, segue próximo à área de risco da tabela, com 30 pontos.

Os gols da tarde deste domingo foram marcados por Clayton, para o Atlético, e Robinho, para o Cruzeiro. No primeiro turno da competição, os cruzeirenses venceram os atleticanos por 3 a 2, no estádio Independência.

O Cruzeiro começou a partida deste domingo com mais presença no campo adversário, mas foi o Atlético o primeiro a chegar com mais perigo. Otero, aos 9 minutos, chutou de fora da área e mandou no travessão. Depois de 20 minutos de um clássico até aquele momento muito fraco tecnicamente, o Atlético abriu o placar. Clayton recebeu próximo à pequena área e cabeceou no contrapé de Rafael, aos 29 minutos.

Depois, um susto em campo para jogadores e torcedores aconteceu aos 38 minutos. Henrique disputou bola aérea no meio-campo e caiu de cabeça no gramado. O jogador ficou desacordado por pelo menos um minuto. Foi levado para fora de campo, mas retornou à partida.

Passado o susto, o Cruzeiro perdeu uma chance inacreditável aos 42 minutos. A bola sobrou para Ábila, desmarcado, dentro da área. O jogador dominou e, cara a cara com Victor, jogou à esquerda do gol atleticano.

Já na etapa final, aos oito minutos, Junior Urso recebeu livre na esquerda, avançou pela área e chutou à direita de Rafael. O segundo tempo, por sinal, não foi tão fraco quanto o primeiro, que contou com poucas finalizações. E, aos 22 minutos, Ábila chutou na trave esquerda de Victor, aproveitando passe de Edimar.

Apoiado pela sua torcida no Mineirão, o Cruzeiro empatou aos 29 minutos. Arrascaeta virou o jogo na direita, Élber dominou e tocou para trás. Robinho, da entrada da área, chutou cruzado à direita de Victor, sem chances para o goleiro do Atlético.

Aos 40 minutos, Alisson tocou para Ábila, que não conseguiu se desvencilhar de Erazo. A bola sobrou para Victor. Aos 42 minutos, Lucas foi expulso por falta em Otero. O jogador já tinha recebido cartão amarelo e consequentemente levou o vermelho. Os atleticanos, porém, não conseguiram aproveitar a vantagem numérica nos minutos finais para desempatar o jogo, que acabou mesmo em 1 a 1 no Mineirão.

O próximo jogo do Cruzeiro é contra o Flamengo, no domingo, às 16 horas, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES). Já o Atlético enfrenta o Internacional, também no domingo, às 18h30, no Independência, em Belo Horizonte (MG).

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 1 X 1 ATLÉTICO-MG

CRUZEIRO - Rafael; Lucas, Bruno Rodrigo, Leo e Edimar; Henrique (Denílson), Ariel Cabral (Élber), Robinho e Arrascaeta; Rafael Sobis (Alisson) e Ramón Ábila. Técnico: Mano Menezes.

ATLÉTICO-MG - Victor; Carlos César (Gabriel), Leonardo Silva, Erazo e Fábio Santos, Rafael Carioca, Júnior Urso, Otero e Clayton; Robinho (Cazares) e Fred (Lucas Pratto). Técnico: Marcelo Oliveira.

GOLS - Clayton, aos 29 minutos do primeiro tempo; Robinho, aos 29 minutos do segundo.

ÁRBITRO - Braulio da Silva Machado (SC).

CARTÕES AMARELOS - Fábio Santos e Otero.

CARTÃO VERMELHO - Lucas.

PÚBLICO - 43.272 torcedores.

RENDA - R$ 1.423.271,00.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).