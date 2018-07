Cruzeiro busca a vaga antecipada na Copa do Brasil

Embalado com o bom início de temporada, mas ofuscado pelas grandes exibições do rival Atlético Mineiro, o Cruzeiro quer garantir a classificação antecipada contra o CSA, em Alagoas, e para isso precisa vencer por dois ou mais gols de vantagem. O adversário vem bem no Estadual e ainda não sabe o que é perder no hexagonal final, dividindo a liderança com o CRB, que enfrenta o Fast Clube-AM, fora de casa.

Além do jogo do Santos contra o Flamengo-PI, em Teresina, outros três paulistas entram em campo como visitantes. Virtual rebaixado no Campeonato Paulista, o Guarani tenta afastar a crise que ronda o Brinco de Ouro da Princesa contra o Confiança-SE, que ainda não sabe se terá a estreia do técnico Fahel Júnior, contratado nesta terça.

Também correndo sérios riscos de cair para a Série A2 paulista, o São Caetano duela contra o Arapongas, no Paraná. No Mato Grosso do Sul, o Bragantino enfrenta o Águia Negra e quem passar pega a Ponte Preta, que já eliminou o Itabaiana-SE.

Animados com o acesso para a elite do Campeonato Brasileiro no ano passado, Goiás e Vitória entram em campo também com o objetivo de eliminar os jogos de volta contra Oratório-AP e Mixto-MT, respectivamente. Sem treinador depois da saída de Vágner Mancini no último final de semana, o Náutico busca a reabilitação diante do Crac-GO, em Goiânia.

JOGOS DE VOLTA - Três jogos de volta também serão realizados nesta quarta, quando serão conhecidos mais classificados. Após vencer o Guarani em Juazeiro do Norte (CE), por 2 a 1, o Santa Cruz pode perder até por 1 a 0 no estádio do Arruda, no Recife. A situação do Águia-PA é mais complicada, pois perdeu para o Nacional-AM por 2 a 0, em Manaus, e agora precisa tirar a vantagem diante de seus torcedores. No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Ceará avança com uma vitória simples sobre o Ceilândia-DF depois de ter empatado sem gols fora de casa.

Confira os jogos desta quarta-feira pela 1.ª fase da Copa do Brasil:

20h30

Tupi-MG x Luverdense-MT

Confiança-SE x Guarani-SP

Oratório-AP x Goiás-GO

Arapongas-PR x São Caetano-SP

Gurupi-TO x América-MG

Santa Cruz-RN x ASA-AL

Salgueiro-PE x Boa-MG

Volta Redonda-RJ x Avaí-SC

Luziânia-DF x Fortaleza-CE

Desportiva-ES x Figueirense-SC

Cametá-PA x Atlético-GO

Aracruz-ES x Joinville-SC

Campinense-PB x Sampaio Corrêa-MA

Águia-PA x Nacional-AM

Santa Cruz-PE x Guarani-CE

Ceará-CE x Ceilândia-DF

21 horas

São Raimundo-RR x Paysandu-PA

Ji-Paraná-RO x América-RN

21h30

Fast Clube-AM x CRB-AL

22 horas

Mixto-MT x Vitória-BA

Crac-GO x Náutico-PE

CSA-AL x Cruzeiro-MG

Águia Negra-MS x Bragantino-SP

Flamengo-PI x Santos-SP