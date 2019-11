Cruzeiro busca empate com o Bahia e segue fora da zona do rebaixamento

Uma rodada depois de sair da zona de rebaixamento, o Cruzeiro voltou a decepcionar sua torcida ao empatar com o Bahia, por 1 a 1, neste domingo à noite, no Mineirão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas, como atuou parte do segundo tempo com um jogador a menos, com a expulsão de Orejuela, e assim mesmo buscou o empate, o time mineiro deixou o campo aplaudido pelo seu esforço.

O resultado mantém o Cruzeiro fora da zona de degola, ainda em 16º lugar, com 33 pontos, mesma pontuação de Ceará e Botafogo, que aparecem acima na tabela. O time de Abel Braga completou oito jogos invicto. De outro lado, o Bahia interrompeu a série de três derrotas seguidas e aparece com 42 pontos, em nono lugar.

Embora estejam distantes na tabela, o momento de cada time também chama a atenção. O Cruzeiro entrou em campo animado, vindo de sete jogos invicto - na rodada passada deixara a zona de rebaixamento, após dez rodadas. Tudo após vencer o Botafogo, por 2 a 0, no Rio de Janeiro.

O Bahia, que chegou a sonhar com uma vaga no G-6, valendo vaga para a Copa Libertadores, só ganhou um jogo nas últimas sete rodadas e vem de três derrotas seguidas, que deu início a uma crise interna. Perdeu em casa para o Ceará, por 2 a 1, e para o Internacional, por 3 a 2. Depois fora, caiu diante do Santos, por 1 a 0.

O técnico Abel Braga fez duas mudanças na defesa mineira, com as entradas de Léo no lugar de Fabrício Bruno, suspenso, e de Dodô ganhando uma chance na lateral-esquerdo no lugar de Egídio. Do lado do Bahia, Roger Machado reforçou a marcação no meio-campo e deu um descanso para o centroavante Gilberto, artilheiro do time com 11 gols. Em má fase, deixa espaço para Fernandão.

O primeiro tempo foi equilibrado. O Bahia apresentou uma boa organização em campo, dificultando a troca de passes do time da casa. David, que não balança as redes há sete meses, cabeceou para fora aos 12 minutos após bom cruzamento de Orejuela. Aos 23, o volante Éderson arriscou da entrada da área o chute rasteiro e o goleiro Douglas espalmou para escanteio com a ponta dos dedos.

Com maior volume e mais presença ofensiva, o Cruzeiro animava sua torcida que gritava nas arquibancadas. Ela vibrou aos 28 minutos, quando Fred completou cruzamento da esquerda para as redes. Mas o gol foi anulado, corretamente, por posição de impedimento. Sem caprichar no último passe, o Cruzeiro não finalizou em boas condições de marcar seu gol.

O segundo tempo foi bem mais movimentado. O Cruzeiro ameaçou aos cinco minutos, num chute de David e que Douglas defendeu em dois tempos. O Bahia respondeu numa cabeçada de Fernandão, aos 11 minutos. Ele subiu sozinho, porém, mandou para fora.

A situação do time mineiro, porém, ficou complicada aos 17 minutos. Fernandão chutou e a bola tocou no braço aberto de Orejuela. O árbitro consultou o VAR, conferiu o pênalti e ainda expulsou o lateral, que antes já tinha recebido o cartão amarelo. Na cobrança, Fernandão chutou no alto, sem chances para Fábio tentar a defesa aos 20 minutos.

Mesmo com um a menos, o Cruzeiro manteve seu ritmo, conseguindo o empate aos 28 minutos. Após troca de passes com Thiago Neves, o atacante Sassá chutou no ângulo direito de Douglas. Tudo igual. Quatro minutos depois, Abel Braga prefere recompor o setor defensivo. Colocou o lateral Edilson no lugar do atacante Fred, que deixou o campo muito vaiado.

A melhor chance de virar o placar aconteceu aos 38 minutos, quando Dodô levantou e Thiago Neves, dentro da área, cabeceou. O goleiro Douglas tirou com os olhos, porque já estava batido no lance. Renovado no ataque com as entradas de Arthur Caíke, Rogério e Lucca, o Bahia também passou a levar perigo para Fábio. A sua melhor chance aconteceu aos 41 minutos, quando Rogério tentou por cobertura e Fábio se esticou para mandar a escanteio.

Na quarta-feira, o Cruzeiro enfrenta o Athletico na Arena da Baixada, a partir das 21h30, pela 31ª rodada. No mesmo dia e horário, o Bahia recebe a Chapecoense, praticamente rebaixada à Série B.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 1 x 1 BAHIA

CRUZEIRO - Fábio; Orejuela, Léo, Cacá e Dodô; Henrique, Ederson, Thiago Neves, Marquinhos Gabriel (Ezequiel) e David (Sassá); Fred (Edilson). Técnico: Abel Braga.

BAHIA - Douglas Friedrich; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; João Pedro, Flávio e Marco Antônio (Lucca); Arthur, Fernandão (Arthur Caike) e Élber (Rogério). Técnico: Roger Machado.

GOLS - Fernandão, aos 21, e Sassá, aos 28 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (PB).

CARTÕES AMARELOS - Fred e Henrique (Cruzeiro).

CARTÃO VERMELHO - Orejuela (Cruzeiro).

RENDA - R$ 395.657,00.

PÚBLICO - 21.933 pagantes (25.913 no total).

LOCAL - Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG).