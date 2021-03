Cruzeiro busca empate com o São Raimundo-RR e avança na Copa do Brasil

O Cruzeiro sofreu, mas está classificado à segunda fase da Copa do Brasil. Com uma atuação irregular, conseguiu arrancar o empate por 1 a 1 com o São Raimundo-RR, em Boa Vista, resultado suficiente para se classificar, de acordo com o regulamento da competição. O rival na segunda fase será o América-RN, que fez 2 a 0 no Real Brasília nesta quinta.

São Raimundo e Cruzeiro já haviam se enfrentado na primeira fase da Copa do Brasil em 2020, quando o time mineiro avançou com empate por 2 a 2, igualdade que agora se repete. E dessa vez, o goleiro Fábio foi decisivo para o time se classificar, com atuação segura e boas defesas. Além disso, as três substituições feitas no intervalo por Felipe Conceição surtiram efeito, com um dos suplentes - Felipe Augusto - marcando o gol que definiu a igualdade, após Fininho abrir o placar para o time da casa no primeiro tempo.

Esse foi apenas o segundo jogo do São Raimundo em 2021 - o time não atuava desde 20 de janeiro, quando caiu para o Galvez na Copa Verde. E não teve o técnico Chiquinho Viana, internado com o coronavírus, no banco de reservas. Já o Cruzeiro disputou o quarto jogo na temporada, vindo de 1 vitória, 1 empate e 1 derrota no Campeonato Mineiro, no início o trabalho de Felipe Conceição.

Ele colocou o time em campo com Bruno José no ataque, na vaga de William Pottker. Também precisou escalar Eduardo Brock na zaga, pois Manoel está lesionado. E assim como nos tropeços anteriores, foi o primeiro time a ser vazado e sempre na etapa inicial. Logo aos 9 minutos, após cruzamento, Fininho subiu mais alto do que Cáceres e colocou o São Raimundo em vantagem. E em desvantagem, o Cruzeiro fez um primeiro muito ruim. Só conseguiu chegar com perigo em jogadas aéreas, tendo acertado a trave na principal delas, em cabeceio de Ramon.

Mas ficou nisso. Nervoso, errava passes, só conseguia ameaçar no abafa diante de um São Raimundo que parecia estar bem confortável em campo, tocando a bola e sendo perigoso em contra-ataques, tanto que Fábio precisou fazer uma difícil defesa aos 43, em disparo de Carlinhos.

Preocupado com a situação, Felipe Conceição promoveu três alterações no Cruzeiro na volta do intervalo, colocando Marcinho, Felipe Augusto e Marcelo Moreno. E o time respondeu em jogadas aéreas com a participação dos suplentes. Moreno quase marcou de cabeça aos 4 e Felipe Augusto fez o seu do mesmo jeito aos 9 minutos, após levantamento de Cáceres, na conclusão de uma boa jogada coletiva.

O empate classificava o Cruzeiro, mas nem por isso o jogo ficou tranquilo, tanto que o time da casa teve chances de voltar a ficar em vantagem. Fábio precisou dividir com Eric para evitar o gol aos 16, enquanto Tavinho, da grande área, perdeu boa chance ao 22.

No fim, o Cruzeiro conseguiu se impor e ocupou o campo de ataque, quase não correndo riscos. Marcelo Moreno, Airton e Felipe Augusto tiveram oportunidades de virar o placar, mas pararam em André. E como o Cruzeiro não marcou, sofreu até os acréscimos, quando uma saída arrojada de Fábio evitou o triunfo do São Raimundo.

Após a viagem de Boa Vista para Belo Horizonte, o Cruzeiro voltará a jogar no domingo, quando vai receber o Athletic, no Mineirão, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro.

FICHA TÉCNICA

SÃO RAIMUNDO-RR 1 X 1 CRUZEIRO

SÃO RAIMUNDO-RR - André; Carlinhos, Veracruz, Lucão e Bruno Maia; Juca Maranhão, Gerson Belão, Tavinho (Matheus Tomaz), Ygor (Stanley) e Fininho (Romário); Eric Pereira. Técnico: Chiquinho Viana.

CRUZEIRO - Fábio; Cáceres, Eduardo Brock, Ramon e Alan Ruschel (Matheus Pereira); Adriano, Matheus Barbosa (Jadson) e Claudinho (Marcinho); Bruno José (Felipe Augusto), Airton e Rafael Sobis (Marcelo Moreno). Técnico: Felipe Conceição.

GOLS - Fininho, aos 9 minutos do primeiro tempo. Felipe Augusto, aos 9 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Thiago Luis Scarascati (SP).

CARTÕES AMARELOS - Fininho, Ramon e Gerson Belão.

LOCAL - Estádio Canarinho, em Boa Vista (RR).