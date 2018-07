Cruzeiro busca empate, mas perde chance de deixar zona de rebaixamento

Cruzeiro e Coritiba empataram em 2 a 2 neste domingo, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado, obtido no Independência, é ruim para as duas equipes, que seguem na parte inferior da tabela.

Com 20 pontos, o Cruzeiro permanece na zona do rebaixamento, na 18ª e antepenúltima posição. Por sua vez, o Coritiba vai a 22, e segue rondando o grupo dos quatro que serão rebaixados. Os gols foram marcados por Rafinha e Ábila para o Cruzeiro, Kazim e Juan para o Coritiba. Na partida do primeiro turno, deu 1 a 0 para o Coritiba em casa.

O Cruzeiro abriu o placar logo aos 2 minutos com Rafinha cabeceando para as redes depois de cruzamento de Arrascaeta. O time mineiro levava vantagem no tempo de posse de bola, mas até os 14 minutos não conseguiu outras finalizações. E nesse cenário levou o gol de empate aos 17, com Kazim. O jogador marcou depois de cobrança de escanteio aproveitando sobra de bola dentro da pequena área.

O Coritiba virou em cobrança de falta aos 25 minutos, com Juan. A bola foi no ângulo esquerdo de Fábio, que pediu substituição aos 33 minutos sentindo contusão por choque com Kazim no lance do gol. Por sua vez, o jogador do Coritiba já havia deixado o campo por ter se machucado no mesmo lance. Aos 39, Dodô chutou forte e Lucas França defendeu, no último lance com oportunidade de gol do primeiro tempo.

Assim como no primeiro tempo, o Cruzeiro marcou logo nos primeiros minutos da etapa. Aos 4, Ábila aproveitou rebote de Wilson depois de finalização de Rafael Sobis. Empate do Cruzeiro no Independência. Depois do segundo empate da partida, o jogo ficou truncado, com as duas equipes encontrando dificuldades em avançar contra o adversário, por conta da forte marcação de ambos os lados.

Aos 35, Ezequiel cruzou da direita e Willian cabeceou para fora, desperdiçando a chance de colocar o Cruzeiro na frente. Um minuto depois, Ábila recebeu na área, dominou e bateu. Wilson defendeu. O time mineiro aumentou a pressão, mas não conseguiu o terceiro.

O Cruzeiro volta a campo no domingo, dia 21, em partida contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, às 18h30. O Coritiba encara o Santos também no domingo, em Curitiba às 18h.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 2 x 2 CORITIBA

CRUZEIRO - Fábio (Lucas França); Ezequiel, Manoel, Bruno Rodrigo e Edimar; Henrique, Rafinha (Marcos Vinícius), Robinho e De Arrascaeta (Willian); Rafael Sobis e Ramón Ábila. Técnico: Mano Menezes.

CORITIBA - Wilson; Dodô, Luccas Claro e Nery Bareiro; Juninho, Edinho, Juan e Raphael Veiga (Fábio Braga); Amaral, Kazim (Vinícius) e Neto Berola (Guilherme Parede). Técnico: Paulo César Carpegiani.

GOLS - Rafinha, aos 2, Kazim, aos 17, e Juan, aos 25 minutos do primeiro tempo. Ábila, aos 4 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Amaral, Robinho, Ezequiel, Luccas Claro, Edinho, Guilherme Parede, Gustavo Henrique.

ÁRBITRO - Jailson Macedo Freitas (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).