Cruzeiro busca liderança diante do Fluminense

Parque do Sabiá, em Uberlândia (MG), com chance de assumir a ponta da tabela pela primeira vez na temporada.

A equipe celeste chega à partida, válida pela 29ª rodada do torneio, embalada pela vitória por 1 a 0 sobre o Goiás, na quinta-feira, o resultado lhe garantiu a segunda posição, colado no Fluminense, após as derrotas do Corinthians - que tem um jogo a menos - por 2 a 1 para o

Atlético-MG e a da equipe carioca para o Santos por 3 a 1, ambas no dia anterior.

E a estrela do técnico Cuca parece brilhar cada dia mais. Depois de quase um mês afastado, o atacante Wellington Paulista voltou à equipe e é uma opção para o comando do ataque celeste, ao lado de Thiago Ribeiro. A última vez que ele atuou pela equipe foi em 15 de setembro, contra o Guarani, mas deixou o campo no início da partida, com o mesmo estiramento muscular na coxa esquerda que já o havia deixado de fora dos dois jogos anteriores.

Apesar do retorno de Paulista, o tempo que ele está fora dos gramados pode fazer com que Cuca opte iniciar o confronto com o atacante argentino Ernesto Farías, que também está à disposição do técnico. Ele não participou do jogo contra o Goiás por causa de uma pancada que levou na partida contra o Atlético-PR no último dia 2.

Farías já vinha atuando como titular e mostrando bom desempenho ao lado de Thiago Ribeiro, ao contrário de Robert, que substituiu o argentino. Além de Farías, o armador Roger também volta ao time, depois de passar a última rodada se recuperando de uma pancada que, assim como o argentino, levou na partida contra o Atlético-PR.

Outro que pode retornar ao gramado é o zagueiro Cláudio Caçapa, que passou por tratamento intensivo para se recuperar de lesão no joelho. Ele chegou a viajar com a equipe para Goiânia, mas não atuou porque ainda sentia dores. Porém, como Léo está suspenso por causa do terceiro cartão amarelo, Caçapa tem grande chance de entrar como titular.