Cruzeiro busca manter boa sequência em confronto decisivo contra o Vitória

Sem perder há quatro partidas no Campeonato Brasileiro, além de ter se garantido na semifinal da Copa do Brasil após superar o Corinthians, o Cruzeiro busca manter a boa sequência neste domingo contra o Vitória, às 17 horas (de Brasília), no estádio do Barradão, em Salvador, pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

E o duelo traz um confronto direto na briga contra a Série B. O Cruzeiro está em 13.º lugar com 38 pontos, apenas três a mais do que o próprio Vitória, que está na zona de rebaixamento. Uma derrota pode deixar o time mineiro em situação delicada na competição.

Para o jogo deste domingo, o técnico Mano Menezes já tem um desfalque confirmado: o meia Rafinha, substituído no primeiro tempo contra o Corinthians, teve uma lesão muscular diagnosticada e só retorna em 2017 - o uruguaio Arrascaeta retomará o posto. O volante Lucas Romero, suspenso, também está fora. Seu substituto será Ariel Cabral.

Em virtude do desgaste dos jogadores com a sequência de partidas, contudo, o treinador não confirmou a equipe. Uma dúvida vem na lateral direita, entre Lucas e Ezequiel, que retorna após cumprir suspensão. Os atletas mais esgotados também podem ser poupados. A definição, segundo Mano Menezes, só virá minutos antes do início do jogo.

"Estou esperando as últimas horas de recuperação dos jogadores, por isso que não vou confirmar a equipe para vocês. Tivemos uma sequência forte de confrontos e no quadro de avaliações o momento de maior necessidade de recuperação que teremos é esse", comentou Mano Menezes, que está suspenso e não ficará à beira do gramado neste domingo. O auxiliar Sidnei Lobo, assim, comandará o time durante os 90 minutos.