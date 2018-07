Cruzeiro busca título antecipado, mas Goiás planeja estragar a festa

Cruzeiro entra em campo neste domingo para disputar a 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro com as duas mãos na taça da competição, que falta praticamente apenas ser levantada pela equipe mineira. Uma vitória sobre o Goiás , às 17 horas, garante antecipadamente o título, mas o time pode ser campeão até com uma derrota no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, caso o São Paulo , que tem sete pontos a menos, saia com o mesmo resultado ou até um empate no clássico contra o Santos na Arena Pantanal, em Cuiabá.

O São Paulo tem 66 pontos e, caso perca para o rival, não conseguirá chegar aos 73 pontos do Cruzeiro mesmo que este seja derrotado nas três partidas que faltam para o fim do campeonato, cenário improvável diante da campanha celeste na competição. Já um empate e duas vitórias permitiria ao São Paulo alcançar a pontuação da equipe mineira - também considerando três derrotas consecutivas do Cruzeiro, mas, com isso, os paulistas ainda teriam uma vitória a menos, primeiro critério de desempate do Brasileirão. E os mineiros ainda têm chance de superar a boa atuação do ano passado, quando terminou o torneio com 76 pontos, três a menos que a atual campanha.

Mas o técnico celeste, Marcelo Oliveira, não quer contar com o resultado para garantir diante da torcida - que já esgotou os ingressos para o jogo - o quarto título da equipe, que já venceu a edição do ano passado do Brasileirão. Por isso, mesmo com a missão de vencer o arquirrival Atlético por uma diferença de três gols para conquistar a Copa do Brasil na próxima quarta-feira, o Cruzeiro deve entrar em campo com o time quase todo composto por titulares para a partida deste domingo.

E a presença dos jogadores principais pode ser essencial para o time vencer. Apesar da atuação irregular do Goiás, que está na 12.ª posição e chega para o jogo com uma derrota para o Corinthians, o Cruzeiro terá apenas um dia de treino para o confronto. Após vencer o Grêmio, em Porto Alegre, na última quinta, os mineiros desembarcaram apenas no início da noite seguinte em Belo Horizonte e apenas o sábado foi dedicado à preparação para o jogo.

Com relação ao grupo que entrará em campo, há duas dúvidas. O atacante Marquinhos e o lateral-direito Ceará deixaram a partida contra o Grêmio ainda no primeiro tempo lesionados e serão analisados pelo departamento médico para que Marcelo Oliveira saiba se poderá contar com a dupla. Duas ausências certas no time são Samudio e William Farias, que têm atuado para poupar titulares, mas terão que cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Por outro lado, Marcelo Oliveira terá novamente à disposição o atacante Marcelo Moreno e o volante Henrique. O primeiro, além de estar à disposição da seleção boliviana, não poderia atuar contra o Grêmio por força de contrato. E Henrique ficou fora do compromisso anterior para cumprir suspensão. "O Henrique certamente volta porque é um jogador fundamental", adiantou o técnico logo após a vitória sobre os gaúchos.

Já o Goiás, sem grandes ambições, enfrenta o Cruzeiro com o objetivo de estragar a festa preparada para o time mineiro. O clube esmeraldino tem poucas chances de rebaixamento e também buscar interromper uma sequência de dois jogos com derrota.

"Em 2009 nós conseguimos estragar a festa de título do São Paulo. Estava tudo pronto e montado aqui no Serra Dourada para os torcedores deles, mas nós fomos para carimbar a faixa de campeões deles e acabamos conseguindo", disse o volante Amaral, referindo-se à vitória por 4 a 2 do Goiás sobre o São Paulo. Na época, a derrota tirou o time tricolor da liderança a uma rodada do final do Brasileirão.

Para o jogo contra o Cruzeiro, o técnico Ricardo Drubscky pensa em mudanças no esquema tático, podendo atuar com dois atacantes. Neste caso, o meia Esquerdinha daria lugar ao atacante Samuel. Além disso, o treinador terá o desfalque do zagueiro Felipe Macedo, suspenso. Em compensação, conta com o retorno dos meias Tiago Real e David, que cumpriram suspensão.