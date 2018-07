Cruzeiro busca vantagem na 3ª fase da Copa do Brasil

BELO HORIZONTE - A terceira fase da Copa do Brasil terá sequência, nesta terça-feira, quando acontecerá um jogo isolado. Com uma campanha impecável até o momento, o Cruzeiro tentará confirmar o seu favoritismo contra o Atlético-GO, a partir das 21h50, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte.

Como a partir desta etapa não há mais a possibilidade de eliminação do jogo de volta, o time mineiro espera construir uma boa vantagem. A partida de volta está marcada para o próximo dia 17, no estádio Serra Dourada, em Goiânia.

O vencedor deste confronto garante vaga nas oitavas de final. A grande novidade em 2013, nesta nova fase, é a presença dos times que disputaram a Copa Libertadores: Corinthians, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro e Grêmio. A exceção é o São Paulo, que será obrigado a defender o título da Copa Sul-Americana e foi substituído pelo Vasco.

A terceira fase da Copa do Brasil começou na semana passada com três confrontos. Na terça, Salgueiro e Criciúma empataram sem gols, no interior pernambucano. Na quarta, o Goiás bateu o ABC, por 3 a 0, em Goiânia, enquanto que o Botafogo superou o Figueirense por 1 a 0, em Volta Redonda (RJ).

Na quarta acontecerão mais cinco partidas, com dois clubes paulistas entram em campo. O Santos recebe o Crac, enquanto que a Ponte Preta joga contra o Nacional-AM, em Campinas. O Flamengo visita o ASA, em Arapiraca (AL), o Internacional recebe o América-MG, em Caxias do Sul (RS), e o Fortaleza encara o Luverdense, no Ceará.

Confira a rodada de ida da 3.ª fase da Copa do Brasil:

Terça-feira (02/07)

Salgueiro-PE 0 x 0 Criciúma-SC

Quarta-feira (03/07)

Goiás-GO 3 x 0 ABC-RN

Botafogo-RJ 1 x 0 Figueirense-SC

Terça-feira (09/07)

21h50

Cruzeiro-MG x Atlético-GO

Quarta-feira (10/07)

19 horas

Fortaleza-CE x Luverdense-MT

19h30

Ponte Preta-SP x Nacional-AM

21h50

ASA-AL x Flamengo-RJ

Santos-SP x Crac-GO

Internacional-RS x América-MG

Quarta-feira (17/07)

19h30

Paysandu-PA x Atlético-PR