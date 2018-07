Cruzeiro busca vitória em Prudente; duelo direto no Sul

Em Presidente Prudente, o Cruzeiro joga contra o lanterna Prudente, que está muito perto de ser rebaixado à Série B, em 2011. O time mineiro pode até reassumir a liderança, perdida no último final de semana, mas para isso precisa de uma histórica goleada por 10 ou mais gols de diferença. Sendo assim, a ordem é conquistar os três pontos e se manter colado no Fluminense. Já os paulistas tentam manter as mínimas esperanças de não cair à segunda divisão.

Já classificados à próxima edição da Copa Libertadores da América, Internacional e Santos se enfrentam no Beira-Rio com o claro objetivo de vitória. Só assim poderão seguir sonhando com mais uma conquista nesta temporada - os gaúchos faturaram justamente a competição continental e os paulistas levaram a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista. No caso de um empate, ambos ficarão muito distantes do título e o melhor será pensar no futuro.

Também de olho na Libertadores, o Botafogo entra em campo para aumentar a distância para seus concorrentes pela possível quarta vaga brasileira - isso no caso de um time brasileiro não conquistar o título da Copa Sul-Americana. Seu rival, em Sete Lagoas (MG), será o Atlético Mineiro, time que mudou de técnico - chegou Dorival Júnior - e está mostrando grande poder de reação. Já saiu da zona de rebaixamento, onde ficou por 21 rodadas, e pretende ficar bem longe dela daqui por diante.

LADO DE BAIXO - Na parte inferior da tabela de classificação, Vitória, Goiás e Avaí jogam neste sábado para mostrarem que têm condições de deixar a situação incômoda em que se encontram. O único que pode terminar a rodada fora da zona da degola é o clube baiano, que atua em casa contra o Vasco - um triunfo já será suficiente para isso.

Goianos e catarinenses, que estão duelando por uma vaga na semifinal da Copa Sul-Americana, enfrentarão Palmeiras - em Barueri (SP) - e Guarani - em Florianópolis -, respectivamente. No entanto, ambos não terão como deixar a área de risco. Por isso, os três pontos serão fundamentais para evitar o rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro.

Confira os jogos deste sábado pela 32.ª rodada do Campeonato Brasileiro:

16 horas

Internacional x Santos - Beira-Rio

Vitória x Vasco - Barradão

18h30

Prudente x Cruzeiro - Prudentão

Atlético-MG x Botafogo - Arena do Jacaré

Palmeiras x Goiás - Arena Barueri

Avaí x Guarani - Ressacada