Cruzeiro cassa habeas corpus e impede Riascos de se transferir

O Cruzeiro anunciou nesta quinta-feira que conseguiu cassar o mandado de segurança e o habeas corpus que haviam sido obtidos pelo atacante colombiano Riascos na Justiça. Assim, ele fica impedido de se transferir para qualquer outro clube sem o aval do time mineiro, dono de seus direitos econômicos e federativos.

Em agosto, Riascos havia conseguido na Justiça sua liberação do clube, contanto que pagasse multa ao Cruzeiro no valor de R$ 3,2 milhões dentro do prazo de uma semana. Sem o dinheiro, então, ele não conseguiu concluir a transferência para o Adanaspor, da primeira divisão da Turquia.

O jogador foi afastado em julho, quando o Cruzeiro ocupava a zona de rebaixamento. Após derrota para o Fluminense, por 2 a 0, o colombiano, que entrou na segunda etapa, foi questionado sobre sua fase no time de Belo Horizonte e respondeu se medir palavras.

"Não está normal. Não estou feliz com isso que está acontecendo. Tem que encontrar uma solução porque não pode tirar minha felicidade para jogar nessa m... aqui".

A declaração causou revolta na direção cruzeirense. "A partir de agora, ele está fora da delegação e passa a ser um problema administrativo e jurídico. Vamos até o final para que ele pague da forma mais dura e legal pelo comportamento que teve", disse à época o diretor de futebol Thiago Scuro.

Contratado em janeiro de 2015, Riascos tem vínculo com o Cruzeiro até janeiro de 2018 e recebe um dos maiores salários do elenco. Ele já foi emprestado ao Vasco, na temporada passada, e retornou à Toca da Raposa em maio deste ano - o jogador chegou a dizer publicamente que não queria deixar o time carioca.

Agora, Riascos jogador está impossibilitado de se transferir para qualquer outra equipe, seja no Brasil ou no exterior. "Foi uma grande vitória do Cruzeiro em relação a uma quebra de contrato que está sendo pleiteada. O que demonstra que o poder judiciário está muito atento às incorreções e a nova aplicação da lei, ao abuso do direito de postular do atleta que não respeita contrato", comentou o advogado do Cruzeiro, Fabiano de Oliveira Costa. O mérito da questão será julgado somente em maio de 2017.