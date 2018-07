Cruzeiro celebra 5 a 0 em surpresa e milésima vitória no Mineirão

Em grande fase, o Cruzeiro goleou o Santa Rita, de Alagoas, por 5 a 0, na noite da última quarta-feira, no Mineirão, para dar um enorme passo rumo às quartas de final da Copa do Brasil. E o triunfo do líder disparado do Campeonato Brasileiro teve um sabor especial para os cruzeirenses, pois esta foi a milésima vitória conquistada pela equipe no Mineirão em sua história.

"Muito feliz por atingir essa marca e dar esse presente para o torcedor, com uma vitória importante para começar a Copa do Brasil. A gente vem fazendo um bom trabalho. Nosso time joga sempre em busca da vitória e hoje (quarta) eu fui abençoado. A gente tem que manter essa seriedade. A nossa equipe trabalhou bastante e fico feliz por ter feito os gols. Agradeço aos meus companheiros que me ajudaram muito para que eu conseguisse marcar essa noite", disse o Marcelo Moreno, autor de dois gols na vitória sobre o rival alagoano.

O técnico Marcelo Oliveira, por sua vez, enalteceu o fato de que o Cruzeiro encarou a partida de forma muito profissional, sem se iludir com o favoritismo diante do modesto adversário. "Além da vitória, que realmente foi muito boa pelo placar, eu destacaria a seriedade e o comprometimento dos nossos jogadores durante todo o tempo. Temos visto na história recente, equipes que perderam para adversários de menor expressão. Essa era a nossa preocupação para o jogo de hoje", enfatizou.

O volante Lucas Silva foi outro que conseguiu se destacar nesta goleada no Mineirão. Seguro no setor defensivo, ele ainda deu assistência para o gol de cabeça marcado por Marcelo Moreno. E o atleta não escondeu que a sua equipe ficou muito próxima de se garantir nas quartas de final da Copa do Brasil.

"Foi uma vitória muito boa, digna do padrão Cruzeiro de atuar de casa, junto com a nossa torcida. A gente queria, com toda humildade, fazer um bom resultado aqui para chegar lá no segundo jogo em uma situação mais confortável. Hoje demos um bom passo, iniciamos com o pé direito e esperamos que continue assim", ressaltou.