Cruzeiro comemora rápida recuperação de Wallyson

"O Wallyson vem surpreendendo positivamente com sua recuperação. Atualmente, ele já faz trabalhos e treinos funcionais no campo, com bola e sem bola. Trabalho de tiro, aceleração e desaceleração, além de corrida contínua. O objetivo desta fase é tentar otimizar os trabalhos de performance, buscando gestos esportivos, para ver se ele vai tolerar todas as atividades que serão solicitadas pela preparação física", explicou o fisioterapeuta do Cruzeiro, Charles Costa.

O atacante tem feito falta ao time mineiro. Desde sua lesão, a equipe caiu vertiginosamente de produção e hoje figura na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, na 17.ª colocação, com 34 pontos. O desempenho ofensivo também piorou e a equipe tem apenas o terceiro pior ataque da competição, com 38 gols.

Apesar da evolução em seu quadro, Wallyson não deve voltar a tempo de participar das últimas rodadas do Brasileirão. Charles Costa apontou que ele ainda não está trabalhando em seu recondicionamento físico. "A fase que ele está na fisioterapia é baseada na atividade física, ele não faz muito tratamento interno no Centro Avançado de Reabilitação Esportiva (CARE) e sim uma readaptação com os trabalhos e solicitações mecânicas no campo, colocando bastante impacto, pequenos saltos, acelerações e desacelerações para ver se ele vai suportar uma carga de trabalho do preparador físico, que visa a performance", disse.