Cruzeiro compra 50% dos direitos de Éderson e fecha por quatro anos

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira que adquiriu 50% dos direitos econômicos do volante Éderson junto ao Desportivo Brasil, equipe do interior paulista que havia cedido o jogador por empréstimo ao time mineiro. O compromisso anterior com o clube de Belo Horizonte venceu justamente nesta segunda e já previa a opção de compra do atleta de 20 anos, o que acabou se concretizando agora.

Ele chegou ao Cruzeiro em julho de 2018 e já defendeu o time profissional em cinco partidas, sendo que pela equipe sub-20 celeste acumula três gols e duas assistências em dez confrontos realizados nesta temporada. Por meio de nota divulgada em seu site oficial, o clube informou que, "para efeito legal", inicialmente o contrato da jovem promessa será renovado apenas até o dia 15 de agosto, quando passará a vigorar o novo vínculo de quatro anos, com validade até agosto de 2023.

"Seu primeiro vínculo com o clube tem vencimento nesta segunda-feira, 15 de julho de 2019, e o novo contrato será encaminhado ainda hoje para regularização na Confederação Brasileira de Futebol", informou o Cruzeiro, que também destacou que Éderson "tem passagens pelas seleções de base do Brasil nas categorias sub-18, sub-19 e sub-20".

O valor da compra de 50% dos direitos de o volante junto ao Desportivo Brasil não foram confirmados pelo Cruzeiro, mas o seu contrato de empréstimo já previa o pagamento de R$ 1 milhão ao clube paulista para exercer este direito de adquirir o atleta.

Éderson também teve a sua permanência no Cruzeiro confirmada depois de o clube perder Lucas Silva, que não renovou o seu contrato de empréstimo e retornou ao Real Madrid. Atualmente, além do jovem de 20 anos, o elenco da equipe mineira conta com outros quatro volantes: Henrique, Lucas Romero, Ariel Cabral e Jadson.