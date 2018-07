Cruzeiro confirma ausência de Walter contra Nacional O atacante Walter vai desfalcar o Cruzeiro na partida contra o Nacional, de Nova Serrana, que será disputada nesta quinta-feira, no Estádio Farião, em Divinópolis. O duelo, válido pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, seria disputado no dia 29 de janeiro, mas foi adiada.