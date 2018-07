Cruzeiro confirma Borges fora da estreia da Copa Libertadores

BELO HORIZONTE - Depois de o Cruzeiro vencer o América-MG por 2 a 0, neste domingo, com um time formado por reservas, no Mineirão, o técnico Marcelo Oliveira confirmou a lista de jogadores convocados para a estreia do time na Copa Libertadores, na próxima quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), contra o Real Garcilaso, em Huancayo, no Peru. E a principal novidade da listagem foi a ausência do atacante Borges, vetado do confronto por causa de uma lesão muscular na coxa direita.

O problema foi diagnosticado há uma semana, depois de o atleta reclamar de dores no empate por 0 a 0 com a Caldense, no último dia 1º, em Poços de Caldas, onde precisou deixar o campo ainda no primeiro tempo para dar lugar a Marcelo Moreno.

Sem Borges à disposição, Marcelo Oliveira convocou 22 jogadores para a estreia cruzeirense na competição continental, sendo que o time embarcou já na manhã desta segunda-feira rumo ao Peru. A chegada da equipe em Huancayo está prevista para acontecer apenas às 20 horas (de Brasília), após viagem que promete ser desgastante.

Depois da vitória que garantiu o Cruzeiro na liderança isolada do Campeonato Mineiro, o técnico Marcelo Oliveira admitiu que Borges foi vetado do confronto desta quarta-feira por "precaução" e lamentou o fato de não poder contar com o atacante. Ao mesmo tempo, ele evitou confirmar o substituto para o ataque titular.

"Temos algumas opções, vamos escolher baseado na altitude, na reação física dos atletas até a terça-feira, e um pouco em relação ao adversário", disse o comandante, que relacionou os atacantes Dagoberto, Luan, Marcelo Moreno e Willian para a partida desta quarta.

Confira a lista de jogadores relacionados para a estreia na Libertadores:

Goleiros: Elisson e Fábio.

Laterais-direitos: Ceará e Mayke.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Dedé e Léo.

Lateral-esquerdo: Egídio.

Volantes: Lucas Silva, Rodrigo Souza, Souza e Tinga.

Meias: Alisson, Elber, Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart.

Atacantes: Dagoberto, Luan, Marcelo Moreno e Willian.