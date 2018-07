Cruzeiro confirma contratação de Douglas Grolli, da Chapecoense

A diretoria do Cruzeiro tirou o dia para oficializar as contratações que já eram dadas como certas nos últimos dias. Poucas horas após anunciar o atacante Henrique, o clube confirmou o zagueiro Douglas Grolli, que defendeu a Chapecoense no Brasileirão do ano passado.

O jogador de 25 anos chega à Toca da Raposa no embalo de boas atuações no último Brasileiro. Antes havia se destacado no Londrina, pelo qual foi campeão paranaense também em 2014. Ele passou ainda por Grêmio, em 2012, e São Caetano, no ano seguinte. Assim como Henrique, que defendeu o Palmeiras na temporada passada, Grolli será apresentado ainda nesta quinta-feira.

Grolli é o 12º reforço do Cruzeiro para a temporada. Antes dele chegaram: os atacantes Leandro Damião, Joel, Riascos e Henrique; os laterais Mena, Pará e Fabiano; o zagueiro Paulo André; os volantes Felipe Seymour e Willians; e o meia De Arrascaeta.