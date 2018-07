Cruzeiro confirma contratação de Fábio Santos

Fábio Santos já havia atuado pelo Cruzeiro em 2005 e 2006, período em que conquistou um Campeonato Mineiro. Depois de passar por cirurgia no joelho direito, o jogador optou por fazer sua recuperação no antigo clube. E acabou, por fim, acertando para o restante do ano.

Recuperado da cirurgia, o volante chegou a treinar na quinta-feira com o restante do elenco, em atividade comandada pelo técnico Adílson Batista. Assim, deve ser inscrito nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Negociado com o Lyon em 2007, Fábio Santos passou ainda por Fluminense e São Paulo antes de retornar ao Cruzeiro.