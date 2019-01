Cruzeiro confirma contratação de Marquinhos Gabriel, ex-Corinthians

O Cruzeiro confirmou nesta sexta-feira a contratação do meia Marquinhos Gabriel, negociado pelo Corinthians. O jogador de 28 anos, que estava emprestado ao Al-Nasr, dos Emirados Árabes Unidos, assinou contrato em definitivo com o time mineiro, com duração de três anos.

"É uma satisfação muito grande poder vestir essa camisa, que tem conquistado muitos títulos nos últimos anos. Estou aqui para ajudar. Espero dar conta do recado e estamos juntos nos próximos três anos", declarou o novo reforço cruzeirense, após acertar com o clube.

O acerto entre o jogador e o Cruzeiro já era esperado desde o início da semana. Apenas entraves burocráticas impediam a confirmação depois que o Corinthians aceitou a proposta cruzeirense.

Marquinhos Gabriel comemorou a chance de trabalhar com Mano Menezes, com quem não atuou no Corinthians. "Ele é um treinador que tem um nome muito forte no futebol brasileiro, e tem conquistado títulos aqui. A gente espera conquistar juntos. Tenho certeza que vai ser um trabalho bem consistente e maravilhoso para todos nós", declarou o jogador.

No Cruzeiro, ele vai reencontrar jogadores que foram seus colegas em outros clubes, caso do meia Robinho, com quem atuou no Avaí. "São jogadores que estão fazendo o nome deles aqui no Cruzeiro, jogadores de muita qualidade. Chego com esse intuito de poder ajudar e também fazer meu nome aqui", afirmou.

Revelado pelo Internacional, Marquinhos Gabriel teve passagens também por Sport e Bahia antes de acertar com o Palmeiras em 2014. De lá, foi jogar na Arábia Saudita, no Al-Nassr. Na sequência, voltou ao Brasil para defender o Santos, de onde saiu para o Corinthians em 2016. Ele jogou no clube paulista até 2018, quando foi emprestado ao Al-Nasr.

No time mineiro, Marquinhos Gabriel vai reforçar um meio-campo que perdeu seu principal jogador, o uruguaio Arrascaeta, para o Flamengo. Para o setor, o Cruzeiro também deve acertar em breve com Rodriguinho, outro ex-jogador do Corinthians.