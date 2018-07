Cruzeiro confirma contratação de Willians e chega a nove reforços

O Cruzeiro confirmou, na tarde desta segunda-feira, a contratação do volante Willians, que estava no Internacional e teve passagem de destaque pelo Flamengo. Com isso, o clube mineiro, atual bicampeão brasileiro, chega a nove reforços para a temporada, tentando se recompor do desmanche sofrido nas últimas semanas.

De acordo com o Cruzeiro, Willians vai assinar contrato de três anos e deverá chegar a Belo Horizonte "nos próximos dias" para se submeter a exames médicos e avaliações físicas. O clube, assim como o Inter, não revelaram detalhes financeiros do acordo.

O volante, de 29 anos, chega ao Cruzeiro para ocupar a posição deixada por Lucas Silva, vendido ao Real Madrid. Nilton, que também poder ser usado na função, foi vendido exatamente para o Inter, no mês passado - o valor deve ser abatido da negociação de Willians.

Antes do ex-colorado, o Cruzeiro já havia acertado com outros oito jogadores: os atacantes Leandro Damião, Joel (camaronês) e Riascos (colombiano), o volante Felipe Seymour (chileno), os laterais Pará, Fabiano e Mena (chileno) e o meia De Arrascaeta (uruguaio). O clube negocia também com o meia Cleiton Xavier, que está no futebol ucraniano. O garoto Alex, destaque do Botafogo-SP na Copa São Paulo, também foi contratado, mas o Cruzeiro não explicou se ele será utilizado no elenco profissional.