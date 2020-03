Cruzeiro confirma contratação do atacante Angulo, do Palmeiras

O Cruzeiro confirmou nesta segunda-feira a contratação do jovem atacante Iván Angulo. O atacante colombiano, de apenas 20 anos, acertou contrato de empréstimo com o clube mineiro até o fim do ano. O jogador, destaque na base da seleção do seu país, pertence ao Palmeiras.

Mesmo no time cruzeirense, Angulo terá parte dos seus salários pagos pela equipe alviverde. Ele não vinha sendo aproveitado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, tanto que não foi inscrito para as disputas da Copa Libertadores e do Campeonato Paulista.

Angulo, de 20 anos, costuma atuar como um ponta, mas não jogou profissionalmente pelo Palmeiras, que o contratou no início de 2019. Ele possui passagens pelas seleções de base da Colômbia, tendo disputado no ano passado o Mundial Sub-20. Já em 2020, foi convocado para o Pré-Olímpico.

Com Angulo, o Cruzeiro chega aos 10 reforços para a temporada de 2020. Antes, chegaram ao clube os zagueiros Marllon e Ramon, o lateral-esquerdo João Lucas, os volantes Filipe Machado e Jean, o meia Everton Felipe e os atacantes Jhonata Robert, Roberson e Marcelo Moreno.

O atacante chega ao Cruzeiro em um momento conturbado e de incertezas no clube, que demitiu no último domingo o técnico Adilson Batista e o diretor de futebol Ocimar Bolicenho. As quedas se deram na sequência da derrota por 1 a 0 para o Coimbra, no estádio Independência, um resultado que manteve o time fora da zona de classificação às semifinais do Campeonato Mineiro.