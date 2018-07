Cruzeiro confirma contratação do lateral chileno Mena

Quase duas semanas depois de conseguir, na Justiça, a rescisão contratual com o Santos, o lateral-esquerdo Eugenio Mena foi anunciado, nesta terça-feira, como novo reforço do Cruzeiro. O clube mineiro não deu detalhes da negociação, nem o tempo de contrato. Revelou apenas que ele passou por exames médicos e será apresentado na próxima quarta-feira.

Com o fim do time bicampeão brasileiro, o Cruzeiro parece interessado em montar uma equipe com pilares estrangeiros. Só para esta temporada, contratou cinco ''gringos'': o colombiano Riascos, o camaronês Joel, o chileno Seymour e o uruguaio De Arrascaeta, além de Mena. Nos torneios nacionais, há um limite que próibe a utilização de mais de cinco estrangeiros por partida.

Mena chega para ocupar o espaço deixado pela saída do titular e do reserva da lateral-esquerda. Egídio foi vendido para o futebol ucraniano, enquanto o paraguaio Samudio não teve o contrato renovado e já está no América do México.

Além deles, saíram Lucas Lima, Ricardo Goulart, Everton Ribeiro, Marcelo Moreno e o reserva Borges, enquanto Dagoberto foi liberado para procurar outro clube. A relação de reforços, além dos cinco estrangeiros, inclui ainda o lateral-direito Fabiano e o atacante Leandro Damião.