Cruzeiro confirma contratação do volante Charles O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira que chegou a um acordo com o Lokomotiv de Moscou e com o Santos para ter de volta o volante Charles. A contratação do jogador, que já defendeu o time celeste entre 2005 e 2008, faz parte da negociação que levou o também volante Henrique à equipe santista.