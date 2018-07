Cruzeiro confirma Dedé fora do jogo com o Criciúma

O zagueiro Dedé será o principal desfalque do Cruzeiro na partida com o Criciúma, neste domingo, às 19h30, no Mineirão, pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador foi vetado pelo departamento médico e, assim, não foi incluído pelo técnico Marcelo Oliveira na lista de relacionados para o confronto.

Na última quarta-feira, Dedé precisou ser substituído durante o empate por 3 a 3 com o Santos, que classificou o Cruzeiro para a decisão da Copa do Brasil contra o rival Atlético Mineiro. E exames posteriores determinaram que o zagueiro está com um edema ósseo no joelho direito.

Além de Dedé, o Cruzeiro terá outros desfalques no duelo com o Criciúma. O volante Lucas Silva e o atacante Marquinhos receberam o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, no último domingo, e terão que cumprir suspensão automática.

Líder do Campeonato Brasileiro com 64 pontos, o Cruzeiro terá pela frente o lanterna Criciúma, com 30, e tentará vencer para manter a confortável vantagem na dianteira da competição, que atualmente é de cinco pontos para o segundo colocado São Paulo.

RELACIONADOS

Goleiros: Fábio e Elisson.

Laterais-direitos: Ceará e Mayke.

Laterais-esquerdos: Egídio e Samudio.

Zagueiros: Bruno Rodrigo, Léo e Manoel.

Volantes: Henrique, Eurico, Willian Farias e Nilton.

Meias: Everton Ribeiro, Júlio Baptista, Marlone e Ricardo Goulart.

Atacantes: Dagoberto, Marcelo Moreno e Willian.