Cruzeiro confirma e camaronês Joel vai reforçar o Santos

O Santos se reforçou pouco até aqui para 2016 e suas duas únicas contratações são jogadores que eram reservas no Brasileirão do ano passado. Depois de Paulinho, do Flamengo, a diretoria santista acertou com o também atacante Joel, que foi emprestado pelo Cruzeiro até o fim da temporada.

Joel tem 22 anos e ficará na Vila Belmiro com os salários arcados pelos paulistas. Camaronês, ele se destacou como talismã do Londrina, entre 2012 e 2014. Depois, foi titular do Coritiba no Brasileirão de 2014, chamando a atenção do Cruzeiro. Em Belo Horizonte, entretanto, só iniciou seis partidas ao longo de todo o ano de 2015. No total, ele fez 26 jogos e fez três gols.

A transferência foi informada à imprensa pelo Cruzeiro. "O atleta deixou a concentração na Toca da Raposa II, onde o Cruzeiro realiza a pré-temporada, na manhã desta segunda e seguiu para a cidade de Santos, para assinar contrato com a equipe paulista", comunicou o clube mineiro.

No Santos, a tendência é que Joel seja reserva. O elenco do técnico Dorival Júnior é bem abastecido para o setor e conta com Ricardo Oliveira, Geuvânio e Gabriel como destaques. Além deles, o elenco tem Stéfano Yuri, Patito Rodriguez, Paulinho, Marquinhos, Lucas Crispim, Pedro Castro e Neto Berola.